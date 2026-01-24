Antonio Briseño le responde a sus detractores que lo describen como un mal jugador

Antonio Briseño ha formado parte del resurgir de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX. A pesar de sus éxitos, el “Pollo” ha sido un jugador muy cuestionado por los aficionados. Las críticas han llegado a sus oídos, pero está satisfecho con lo que ha logrado.

En una entrevista con ESPN, Antonio Briseño comenzó a reflexionar sobre su carrera. Con 31 años, el “Pollo” ha hecho toda su carrera en México y un breve paso por Portugal. “Al final el balance que uno tiene en su carrera es que después de ser campeón y estar en Europa o estar en selección mayor diría, ¿qué pasó?”, inició el futbolista del Toluca.

Antonio Briseño reconoció que a sus oídos le han llegado las críticas. El exjugador de las Chivas de Guadalajara considera que, a pesar de los comentarios de sus detractores, él sigue en pie en la etapa final de su carrera.

“Cómo me dicen tronco, lento, maleta, que es malísimo y como me han dicho. Con todos esos adjetivos que me llegaron a poner sigo compitiendo y me hizo el dedicarme al cien por ciento”, agregó.

Logros de Antonio Briseño

A sus 31 años Antonio Briseño tiene una extensa trayectoria en el fútbol mexicano. El “Pollo” ha defendido los colores del Club Atlas, Tigres de la UANL, Bravos de Juárez, Tiburones Rojos de Veracruz, Chivas, Toluca y un paso por Europa con el Feirense.

Entre sus títulos, Briseño conquistó un torneo Apertura con Tigres, un torneo Clausura con los Diablos Rojos del Toluca, un campeonato del mundo sub-20 con México y unos Juegos Centroamericanos y del Caribe con la selección Sub-21.

“Estoy contento con mi carrera, me entregué al máximo y fue lo que me alcanzó. 15 años en primera y segunda se dice fácil (…) Hay partidos que no juego, pero juego como si fuera el último. Trato de tener la disciplina que al final te saca adelante“, concluyó.

