“Me río cuando escucho la palabra crisis”: Antonio Briseño responde a las críticas sobre las Chivas de Guadalajara 

Las Chivas de Guadalajara comenzaron muy bien la Liga MX. El conjunto de Veljko Paunovi? pintaba para ser uno de los equipos a vencer en esta nueva temporada del fútbol mexicano. Pero el Rebaño Sagrado ha perdido fuerza con el pasar de las jornadas y los analistas advierten tiempos difíciles para el club. Sin embargo, Antonio Briseño reconoció que se ríe cada vez que asocian el presente del club con una crisis.

El conjunto de Veljko Paunovi? viene de sufrir una dolorosa derrota ante las Águilas del América. Con goles de Brian Rodriguez, Diego Valdés y Alejandro Zendejas, el conjunto azulcrema aplastó 4-0 al Rebaño Sagrado. A pesar de ello, el Pollo Briseño no le da tanta importancia a los tropiezos.

“Me río cuando escucho la palabra crisis. En lo personal lo veo como errores que cometemos los seres humanos que podemos perder un partido. Hemos perdido los últimos dos partidos, pero estamos en sexto lugar. Obviamente, Chivas tiene que estar en los primeros lugares, estamos a cuatro puntos del primero y a tres del segundo, es un partido. Sabemos que no afrontamos de la mejor manera el partido pasado, eso no tiene que pasar nunca, pero crisis es cuando un equipo va a descender y desciende“, dijo el futbolista del Rebaño Sagrado en una entrevista con Claro Sports.

Antonio Briseño destacó lo “cambiante” que es el fútbol. El futbolista de las Chivas de Guadalajara considera que los rivales han estudiado con mayor detenimiento el accionar del Rebaño Sagrado y han podido verles las costuras. A pesar de ello, el futbolista mexicano espera que la mala racha se detenga.

“El fútbol es así tan cambiante, en poco tiempo puedes ir muy bien y la inercia cuando vas bien ganas partidos en los últimos minutos o empiezas bien. Ahorita que estamos del otro lado nos ha costado encontrar la solidez en todas las líneas. Creo que los equipos contrarios nos han analizado y han explotado nuestras fortalezas y debilidades. Tenemos que ser un equipo compacto, que proponga en campo rival y que volvamos a tener esa unión que tenemos, confiar en nosotros y que al final del partido vamos a ganar“, explicó.

¿Crisis en las Chivas de Guadalajara?

La palabra crisis no le gusta a Antonio Briseño. Pero para nadie es un secreto que el Rebaño Sagrado ha decaído constantemente tras un inicio de campaña sólido. Se esperaba que las Chivas de Guadalajara pelearan únicamente por el primer puesto de la Liga MX, pero con el pasar de las jornadas han descendido en la tabla.

De los últimos cuatro partidos de las Chivas de Guadalajara, el conjunto rojiblanco ha perdido tres y ganado solo uno. El Rebaño Sagrado acumula ocho goles en contra en esta seguidilla de partidos. Esto ha hecho que el club de Veljko Paunovi? descienda hasta la sexta posición de la Liga MX. El próximo partido del club será este sábado 23 de septiembre cuando reciban a los Tuzos del Pachuca.

Sigue leyendo:

· “No tuvo pantalones”: entrenador de Querétaro le reclama públicamente al árbitro que favoreció al Club América

· Guillermo Ochoa y un episodio problemático del pasado: Miguel Herrera reveló roces entre Memo y Jesús Corona

· De ser “borrado” de México a triunfar en Costa Rica: Érick Torres destaca en el balompié costarricense

· ¿Adiós a una promesa del fútbol mexicano? El retiro de Alexis Vega estaría a la vista