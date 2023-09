“No tuvo pantalones”: entrenador de Querétaro le reclama públicamente al árbitro que favoreció al Club América 

Las Águilas del América lograron una sufrida victoria 1-2 sobre los Gallos Blancos de Querétaro. Este triunfo les permitió ascender a la cima de la Liga MX. Pero el gol de la victoria estuvo envuelto polémica por una presunta falta de Igor Lichnovsky que no fue cobrada por el principal. El entrenador Mauro Gerk no se quedó callado y reclamó tras el partido.

Sin duda alguna, el duelo se le complicó más de la cuenta al conjunto azulcrema. Transcurría el minuto 75 de partido y el duelo ante el Querétaro de mantenía igualado 1-1. Pero un córner produciría la jugada de la discordia. El centro fue concretado por Igor Lichnovsky aunque con una ligera carga sobre el defensor rival. Pese a verla en el VAR, el principal Diego Montaño no anuló la jugada.

“Los periodistas que analizan todos vieron foul, el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul, está clarito. Hoy estoy muy enojado, América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro. Habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que vieron en la cancha“, dijo Mauro Gerk en la rueda de prensa post partido.

Luego de que la jugada fuese repetida hasta el hartazgo se puede apreciar una marcada carga de Igor Lichnovsky al momento de buscar el esférico. Gerk estuvo visiblemente molesto porque considera que este tipo de jugadas surgen únicamente para beneficiar al conjunto azulcrema, ayuda que a su juicio no necesita.

​”El partido tiene un montón de análisis, tuvimos para anotar el segundo gol y después es el América, pero me molesta que realmente ayuden a América cuando no lo necesita. Espero que lo reflejen porque si no uno parece loco. El equipo hizo un esfuerzo terrible, les cerramos todos los caminos, en el segundo tiempo cometimos un error, nos hicieron el empate y después, un partido parejo. No necesitaba la ayuda América para ganar hoy”, agregó.

El Club América es líder

Esta polémica victoria curiosamente tiene un gran impacto en la tabla de posiciones. La ayuda arbitral sobre el conjunto azulcrema les permitió quedarse con las tres unidades y poder subir a lo más alto de la tabla de posiciones.

El Club América tiene 17 puntos, uno más que el Atlético San Luis, club que ocupa la segunda posición de la Liga MX. El conjunto de André Jardine toma por primera vez la cima, aunque con polémica de por medio. Por su parte, el Querétaro ocupa la casilla 14 tras 8 jornadas del fútbol mexicano.

