Futbolista del Atlas recibe un castigo ejemplar por dar positivo en una prueba antidopaje 

Finalmente se llegó a una resolución con respecto al caso de Edyairth Ortega. El futbolista del Atlas dio positivo en una prueba antidopaje y las entidades correspondientes tomaron la decisión de sancionarlo durante los próximos cuatro años. El mediocampista mexicano ve truncada su carrera con solo 26 años.

El caso de Edyairth Ortega se desarrolla desde enero de este año. El futbolista mexicano fue notificado que falló un control de antidopaje y su caso fue referido a La Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA por sus siglas en inglés). Esto hizo también que el futbolista fuese separado del club.

El joven jugador del conjunto rojinegro habría utilizado una sustancia que le favorecía en su aumento de masa muscular. Este fue el resultado que arrojaron los análisis de los recurrentes controles de antidopaje. En aquel momento, el club no quiso ahondar en el estatus de su futbolista sin antes conocer la decisión de las entidades pertinentes.

Después de 1 año sin actividad deportiva Edyairth Ortega recibió una sanción por doping. La WADA suspendió al volante rojinegro por 4 años.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto . Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar”, dijo el presidente del club Atlas José Riestra.

Una carrera a la basura

El joven canterano del Club Atlas acaba con su prometedora carrera. Edyairth Ortega no juega un partido con el equipo desde octubre de 2022, fecha en la que llegó el primer aviso. Tres meses más tarde Ortega volvió a dar positivo en el uso de sustancias prohibidas y esto llevó al WADA a tomar la decisión de suspenderlo.

Edyairth Ortega jugó en Tampico Madero antes de recibir la oportunidad en el primer equipo del Club Atlas. Pero ahora el mediocampista estará inhabilitado hasta el 2027. Este castigo acabaría prematuramente con la carrera de un prometedor mediocampista del fútbol mexicano.

