¿Qué pasó con Brian Fernández? El futbolista argentino explicó las razones de su abrupta salida del Atlético Morelia

Brian Fernández sigue sin aprovechar las oportunidades que le da el fútbol. El delantero argentino veía como su carrera se acababa en Sudamérica por sus problemas con las adicciones. Cuando parecía que Fernández se quedaría sin equipo de una vez por todas, desde México le dieron la oportunidad de reivindicarse, pero no supo aprovechar la confianza del Atlético Morelia.

A través de las redes sociales el conjunto de la Liga Expansión MX informó la decisión de salir de Brian Fernández por incumplimiento de contrato. El argentino no tenía ni un mes en el club, pero la directiva del Morelia fue implacable ante las indisciplinas.

¿Por qué Brian Fernández salió del Morelia?

El propio futbolista argentino se encargó de explicar cómo desaprovecho una oportunidad que, según su testimonio, le cayó del cielo. Brian Fernández reveló que su contrato tenía muchas cláusulas y la euforia de un gol le hizo retroceder en su proceso de rehabilitación.

“El contrato traía muchas cláusulas que yo, por el momento que pasaba, era difícil de cumplir, ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme. Estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar dentro de la cancha y gritar el gol me ganaron y dije ¡Yo puedo!”, explicó Fernández a través de sus redes sociales.

Brian Fernández volvió a marcar gol en México, el último fue con los Rayos el 28 de abril 2019 Monterrey 2-2 Necaxa.



El último gol antes de su última crisis personal, fue en marzo del 2022, hace más de un año. pic.twitter.com/fRt5p70YT1 — History Liga MX (@History_LigaMX) September 11, 2023

Sin embargo, la alegría de volver a sacudir las redes en el fútbol profesional le llevaron a cometer una falta. A pesar de ello, Fernández se disculpó con el personal del club y asistió con normalidad al entrenamiento. Pero la directiva del Atlético Morelia decidió cortar el problema de raíz.

“Pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir. Cometí una falta, eso me llevó a sentirme peor al otro día, pero decidí pedir disculpas y me sentía acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer, pero la misma autodestrucción de siempre. Al llegar de ese entrenamiento, en la siesta mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club”, relató el argentino.

Brian Fernández solo pudo jugar 18 minutos desde que llegó al Atlético Morelia. En ese escaso tiempo de juego el argentino consiguió el gol que lamentablemente marcó el punto de inflexión en su corta relación con el club. Con tantas fallas en sus últimos equipos, es complejo que Fernández vuelva a tener una nueva oportunidad con otro equipo.

“Voy a estar mejor, después de todo en esta vida me tocó lucharla. Para mí ese gol que metí en esos pocos minutos me dio más fuerza para continuar, lo estuve pidiendo por mucho en oración. El fútbol es mi vida y lo mejor que hago. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol”, concluyó.

