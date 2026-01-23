Exjugador de las Chivas cree que la Liga MX está estancada

En el fútbol mexicano ha sido un constante tema de conversación los ascensos y descensos. Érick Torres considera que la Liga MX está estancada. “Cubo” explicó que hay pocas oportunidades para los futbolistas mexicanos y eso afecta a El Tri.

En una entrevista para ESPN, el “Cubo” Torres fue muy crítico con la actualidad del fútbol mexicano. El delantero del Libera de Costa Rica explicó que la ausencia de un formato con ascensos y descensos hace que no haya una competencia férrea por un lugar en la cúspide del balompié azteca.

“La Liga MX, para mí, está estancada. No hay competencia real. Quitaron el ascenso y el descenso, hay muchos extranjeros por equipo y ya no existe esa presión por competir. A los directivos no les importa tanto tener un cuadro competitivo porque no hay consecuencias deportivas”, dijo el veterano atacante mexicano.

Érick Torres cuestionó una primera división en la que cada vez hay menos talento nacional. En cada mercado de traspasos los clubes hacen fuertes inversiones para contratar a futbolistas extranjeros que den “resultados inmediatos”. Esto le quita oportunidades y reflectores a los mexicanos. Como consecuencia hay menos variantes para El Tri y menos exportaciones.

“Nada es casualidad. Si los jóvenes no suman minutos en primera división, cuando llegan a selección no tienen la experiencia necesaria. Necesitamos que se les dé oportunidad, que acumulen minutos reales. Si no, el golpe se siente después”, agregó.

Vías alternas a la Liga MX

En busca de minutos, participación y competitividad, muchos futbolistas han tomado la decisión de marcharse a la Major League Soccer o algunos torneos de Centroamérica. Érick Torres ha jugado en varios clubes de Costa Rica, entre ellos el Guanacasteca, Herediano, Sporting FC y ahora en el Liberia.

“El jugador mexicano que se le cierran puertas en México va a buscar ligas donde pueda competir, donde haya estructura y donde se juegue por algo (…) Esta liga no es fácil. Si no sos profesional, te dura seis meses. Eso hace que el nivel se mantenga”, concluyó.

