El legendario Alessandro Del Piero destacó la pasión del aficionado mexicano

El mítico Alessandro Del Piero es una de las figuras del fútbol mundial que estará involucrada en el partido de Leyendas de Monterrey. El exjugador italiano ofreció sus impresiones sobre la pasión del fútbol en México. Del Piero la comparó con el balompié italiano.

El exgoleador de la Juventus de Turín reconoció que siempre es bien recibido en tierras mexicanas. Alessandro del Piero siente el calor de los aficionados mexicanos, una pasión comparable con la que Del Piero vive en su país.

“Todas las veces que vengo a México tengo a mucha gente siempre que me recibe con mucho calor y con muchas ganas. Mi primera imagen del futbol mundial, es aquí del Mundial de México. La gente aquí está loca como en Italia, está bien… mucha suerte para México”, dijo el exfutbolista de la Juventus.

¡DEL PIERO LO SABE! 🤩⚽️



Alessandro Del Piero reconoció la pasión de los mexicanos previo al Juego de Leyendas en Monterrey. 🇲🇽🔥



📹 @Carlos_Ponz pic.twitter.com/8MhilSUFTT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 17, 2026

Alessandro Del Piero es un futbolista que dejó su huella en el balompié italiano. Formado en el Padova, la leyenda de Del Piero fue forjada con la camiseta de la Juventus de Turín. Con “La Vecchia Signora” jugó más de 700 partidos.

Del Piero también dejó buenos números con la selección de Italia. El futbolista nacido en Conegliano debutó con el conjunto de su país en 1995 bajo la dirección técnica del legendario Arrigo Sacchi.

El exatacante italiano jugó 91 partidos con “La Azzurra”. Alessandro Del Piero marcó 27 goles y participó en 3 Mundiales. En la Copa del Mundo de Alemania 2006, Del Piero marcó un gol en las semifinales contra la selección alemana. Entre sus títulos más resaltantes están aquel Mundial y también una Champions en 1996.

El gol de Alessandro Del Piero que selló la gloria de Italia 🇮🇹



En la semifinal del Mundial 2006, Italia y Alemania se enfrentaron en un épico duelo en Dortmund.

Con el marcador 1-0 a favor de Italia en tiempo extra pic.twitter.com/EIIUn94jkt — Jesus Velazco (@Jesusve931) December 13, 2025

