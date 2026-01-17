Sebastián Jurado estaría en el radar del fútbol inglés

En medio de mucha inestabilidad en el arco mexicano, Sebastián Jurado podría dar un gran salto en su carrera. En la actualidad solo hay dos arqueros mexicanos en Europa. Jurado podría sumarse a esta lista por el interés de dos clubes de Inglaterra.

Alex Padilla del Athletic Club de Bilbao y Guillermo Ochoa del AEL Limassol son los dos guardametas mexicanos que prueban suerte en Europa. No es una tarea sencilla llegar al Viejo Continente, pero Sebastián Jurado podría ser el próximo en el mercado de verano.

“Entiendo que hay un interés desde Inglaterra sobre Sebastián Jurado. Estaría en una lista de opciones de QPR y West Brom para reforzar su portería en el verano. Por ahora solo se sabe que está dentro de una baraja, pero son buenas noticias que un mexicano interese en Europa”, dice el reporte de Daniel Reyes Villaseñor.

Los dos clubes mencionados son equipos de tradición en Inglaterra. Ambos militan en la Football League Championship (segunda división de Inglaterra). El Queens Park Rangers está en la mitad de tabla; West Bromwich Albion está en el puesto 18 de la clasificación general.

Los futbolistas mexicanos comienzan a hacer ruido en la segunda división de Inglaterra. Marcel Ruiz, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, ha sido uno de los jugadores que ha estado en el radar de la Championship en los últimos mercados.

Sebastián Jurado en la Liga MX

A sus 28 años, Sebastián Jurado es el arquero titular de los Bravos de Juárez. Jurado inició su carrera en los Tiburones Rojos de Veracrúz; en 2020 fichó por Cruz Azul y desde 2024 ha intercambiado camiseta con el conjunto de La Frontera.

En la actualidad los Bravos de Juárez son los dueños por completo de la ficha de Jurado. El guardameta azteca tiene un contrato con el club hasta diciembre de 2027. A sus 28 años, el valor de mercado de Jurado ronda los $2 millones de dólares. El arquero nacido en Heroica Veracruz acumula 64 partidos con el conjunto de La Frontera; Jurado ha mantenido su valla invicta en 14 encuentros.

