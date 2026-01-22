Miguel Borja habría desechado oferta de Cruz Azul y no jugará en la Liga MX

El delantero colombiano Miguel Borja no habría estado dispuesto a seguir esperando que el Cruz Azul terminará de cerrar los trámites de liberación del registro de jugador no nacido en México para poderlo anunciar como fichaje para el torneo Clausura 2026 y de esta forma no jugará en la Liga MX.

Los últimos reportes allegados a Cruz Azul comunicaron a La Opinión bajo la condición de anonimato que el jugador colombiano en todo momento se mostró muy distante a poder llegar a un acuerdo con la directiva cementera debido a que su representante empezó a mover los términos de la negociación con el claro interés de echar abajo el fichaje del exdelantero del River Plate de Argentina.

MIGUEL BORJA🚨🚨



Le acaba de notificar a @CruzAzul que tomará una oferta del fútbol internacional y que no esperará más al equipo por la plaza NFM.



FICHAJE CAÍDO💣💣 pic.twitter.com/OeqtoRmnV6 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 22, 2026

Borja fue buscado por Cruz Azul desde el primer momento en que se quedaron sin el griego Giorgos Giakoumakis y después con la salida de Ángel Sepúlveda, las cosas empezaron a complicarse para los cementeros a quienes les empezó a urgir el fichaje de un centro delantero.

Pero el retraso en la negociación del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo de la Major League Soccer empezó a generar también resquemor a la gente que rodea a Borja al grado de que prefirieron retornar a Colombia después de haber llegado a México el pasado 28 de diciembre.

El colombiano frente a estas complicaciones decidió regresar a su país y esperar que se avanzara en el asunto de Bogusz. Entonces al concretarse la partida del europeo, Borja volvió a México el viernes de la semana pasada para retornar su preparación para debutar en la fecha 4 contra Xolos de Tijuana, inclusive el jugador colombiano acudió a apoyar a los cementeros al duelo del sábado pasado contra Puebla.

🚨 Miguel Ángel Borja (32) le informó a #CruzAzul que no esperará más su inscripción y que se irá. El colombiano se cansó de las promesas incumplidas y espera analizar ofertas ❌🇨🇴 pic.twitter.com/HNIZwLjoy0 — Pipe Sierra (@PSierraR) January 22, 2026

Pero este jueves las cosas se han complicado y supuestamente Miguel Borja le informó al Cruz Azul que prefiere explorar el mercado internacional y desechar la oferta de los cementeros con lo cual la opción de jugar en la Liga MX parece destinada al fracaso.

🇨🇴🇨🇴🇨🇴🚂🚂🚂



Se vuelve a complicar la situación de Miguel Borja con CAZ



El colombiano está cansado de estar en México y no poder firmar con CAZ por ello analiza otras ofertas.



Tiene una propuesta de Emiratos Árabes que los seduce en lo económico. pic.twitter.com/z5V0YBKxw1 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) January 22, 2026

Borja cuenta con una experiencia de 16 años en donde ha militado en equipos como Deportivo Cali de Colombia, Cúcuta Deportivo y La Equidad de Colombia, Livorno de Italia, Olimpo de Argentina, Independiente de Santa Fe, Atlético Nacional de Colombia, Palmeiras de Brasil, Junior de Barranquilla de Colombia, Gremio de Porto Alegre de Brasil y River Plate de Argentina.

La última versión asegura que en la espera tan larga ha recibido una oferta del fútbol árabe que le convence mucho más en lo económico, por lo cual desecharía los cerca de $200 mil dólares que Cruz Azul estaba dispuesto a pagarle por sus servicios.

