Cruz Azul traspasó a Bogusz a Houston y Miguel Borja ya estará vs. Puebla

Miguel Borja, delantero colombiano que proviene del River Plate, arribó a México este viernes y ya estará presente en el estadio Cuauhtémoc en el duelo entre Cruz Azul contra Puebla, después de que se cerró la transferencia del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo.

Borja arribó este viernes a la Ciudad de México después de que había retornado a su natal Colombia debido a la tardanza en negociar la salida del polaco Bogusz y que generó un sinfín de especulaciones respecto a que el colombiano había aumentado el costo de su salario para firmar con la “Máquina Celeste”.

Miguel Borja observará en un palco el Cruz Azul vs Puebla este sábado.



Borja avisó al cuerpo técnico que se marcharía en lo que se solucionaba el tema de los NFM. Nunca estuvo en grave riesgo la operación.



Pero después de varios dimes y diretes, Borja regresó a México y este sábado entrenará por la mañana para después trasladarse a Puebla para asistir al juego contra Puebla, con la finalidad de empezar a convivir con sus compañeros y poder debutar en la jornada 4 en la visita que realizarán a FC Juárez.

Todo el lío de Miguel Borja

Como se está haciendo costumbre en Cruz Azul con respecto a la temporada de fichajes, pues en cada ocasión sorprenden con sus movimientos como la salida de Ignacio Rivero a Xolos Tijuana para darle cabida al registro del argentino Agustín Palavecino.

Luego vino el tema de Miguel Borja que llegó a las instalaciones de la Máquina Celeste sin haber definido el asunto del polaco Mateusz Bogusz, lo que generó un sinfín de versiones respecto a la negativa del Cruz Azul en aceptar menos de 10 millones de dólares por la salida del polaco Mateusz Bogusz.

Lo anterior hizo que la negociación de Borja se retrasara por lo menos una semana, dando paso a versiones descabelladas sobre las exigencias económicas del llamado “Colibrí”, pero al final todo quedó solucionado con la salida de Bogusz y la apertura de un registro para ser inscrito oficialmente para el resto del torneo Clausura 2026.

Cruz Azul viajó a Puebla

La escuadra dirigida por el argentino Nicolás Larcamón viajó la tarde de este viernes a Puebla para concentrarse en su hotel. Tuvieron hoy su último entrenamiento previo a enfrentar a La Franja, en donde esperan sumar la segunda victoria del torneo y sobre todo mostrar mayor mejoría en su rendimiento futbolístico.

MIGUEL BORJA ESTARÁ ESTE SABADO EN PUEBLA CON CRUZ AZUL



El jugador colombiano, Miguel Borja, estará este sábado observando el juego entre su próximo equipo, Cruz Azul, y el Puebla.

Y es que todo se encuentra listo para que Borja firme su contrato con los cementeros.

En las últimas noticias, Carlos Vargas dejó de pertenecer a Cruz Azul por mutuo acuerdo con la directiva, mientras Andrés Montaño sigue recuperándose de su grave lesión y pronto estará de regreso en la alineación celeste.

