Cruz Azul a la espera de la salida del polaco Bogusz para firmar a Miguel Borja

En los momentos en que parecía que el fichaje del colombiano Miguel Borja se había caído y que Cruz Azul buscaría otra alternativa, fuentes dignas de todo crédito aseguraron a La Opinión, que el exdelantero del River Plate solo espera la salida del polaco Mateusz Bogusz para ser presentado.

De acuerdo a los datos proporcionados por una persona enterada del asunto dentro del entorno del jugador colombiano que solicitó el anonimato para darnos detalles de la negociación, pudo establecer que la directiva de la “Máquina Celeste” les solicitó un compás de espera en lo que se define la salida del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo.

DRAMA EN CRUZ AZUL. 🚂😱 Miguel Borja aún no ha firmado, Mateusz Bogusz no se ha ido, 'La Máquina' perdió en el inicio del Clausura 2026 y no tiene estadio… #PuntoFinal pic.twitter.com/QxAiZDIn02 — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 13, 2026

Las versiones respecto a que Borja estaba pidiendo más dinero y que por esa razón se había regresado a Colombia, carecerían de validez, según los representantes del colombiano, pero hasta el momento todo marcha normal y después de que esta semana quede finiquitado el asunto de Bogusz, de inmediato se dará paso a la firma del contrato con el colombiano.

Por lo pronto, en la mayoría de medios de comunicación de México se asegura que el fichaje de Borja está sujetado por pinzas muy endebles, sobre todo porque después de que las cosas iban sobre ruedas cuando el pasado 28 de diciembre, Borja arribó a la CDMX y fue recibido por personal de Cruz Azul, pero sin posar con alguna indumentaria de la “Máquina Celeste”, debido a que había que afinar algunos detalles con el River Plate al terminar su contrato con el cuadro de las gallinas el 31 de diciembre.

Pero todo marchaba sobre ruedas, al grado de que se anunció que el primer día del 2026 sería presentado como el relevo de Ángel Sepúlveda, pero de pronto las cosas empezaron a complicarse después de aprobar los exámenes médicos, ya que la firma del contrato se fue postergando hasta la fecha en que parecería que está muy lejos de producirse.

Por esa razón, esta casa editorial se dio a la tarea de buscar las versiones más apegadas a la realidad y personas tanto del entorno de Borja como de parte de Cruz Azul aseguraron que las condiciones para que llegue Borja dependen de liberar una plaza de un jugador no nacido en México y eso es por parte del polaco Mateusz Bogusz.

Inclusive se ha asegurado que Borja cambió los términos económicos del contrato y eso no ha caído bien en Cruz Azul, pero la fuente que se ha consultado asegura que el acuerdo ya está listo y que el colombiano de otra forma ni siquiera habría realizado el viaje a México o mostrarse como posible refuerzo de la Máquina.

– Borja viajó a Colombia para dejar a su familia, lo esperan de vuelta en algunos días. @TUDNMEX @TUDNUSA @TudnRadio pic.twitter.com/jn3PumCiak — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 13, 2026

Inclusive estableció que Miguel Borja viajó a Colombia para arreglar asuntos familiares, pero que estará de regreso en el momento en que todo quede zanjado entre Cruz Azul y Mateusz Bogusz en donde todo depende del arreglo del polaco para regresar a la MLS y dejar libre la plaza de foráneo.

