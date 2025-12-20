En Cruz Azul esperan la llegada de Miguel Borja y habrían descartado a Agustín Palavecino

Tal parece el delantero colombiano del River Plate, Miguel Borja, será el próximo refuerzo de la Máquina Celeste de Cruz Azul para el torneo Clausura 2026, después de que versiones dignas de todo crédito, allegadas a la organización cementera le confirmaron a La Opinión el día de llegada del sudamericano.

De acuerdo a estos datos, Borja arribará a la CDMX el próximo 28 de diciembre para reportar con todo el equipo al otro día en el inicio de la pretemporada de los celestes, en donde todavía se maneja la posibilidad de que salgan del equipo Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi o Lorenzo Faravelli, para darle cabida a Borja.

La misma fuente que detalló todos estos movimientos bajo la condición de mantener el anonimato aseguró a esta casa editorial que el mediocampista argentino Agustín Palavecino nunca estuvo en el radar del cuadro cementero, sobre todo por la recuperación que ha tenido Ángel Montaño y se espera que en febrero esté listo para ser tomado en cuenta.

Esta noticia acaba con las especulaciones de que el excompañero de José Paradela en los Rayos sería contratado por los cementeros, tomando en cuenta la experiencia y capacidad que mostró bajo las órdenes del actual técnico de la Máquina, Nicolás Larcamón en su paso por el Necaxa hace dos torneos.

También se informó que Miguel Borja llegará a Cruz Azul con un contrato de 2 años, no obstante que se trata de un jugador de 32 años, pero que ya está debidamente probado y que a propósito de la edad, existe el hecho de que los últimos campeones de goleo de la Liga MX a excepción de Armando “Hormiga” González, los demás tenían más de 30 años.

Así es el caso del portugués Paulinho, el brasileño Joao Pedro, el venezolano José Rondón, el colombiano Diber Cambindo, así como Ángel Sepúlveda, por lo cual, la presencia de Borja no resulta extraña en este rubro, pues el Cruz Azul apostó por la sobrada experiencia de este jugador.

Borja, según las negociaciones del uruguayo Iván Alonso llegará a Cruz Azul con un salario de 2 millones de dólares, uno menos de lo que se había manejado y que rondaría los $200 mil dólares mensuales, en una cantidad más acorde a la realidad financiera de los celestes.

La trayectoria de Miguel Borja

El hecho de que Miguel Borja provenga del River Plate y haya aceptado la negociación con Cruz Azul es que su rendimiento en la última temporada fue menor de lo esperado con apenas siete goles, lo cual ha llenado de incertidumbre a la afición celeste.

Borja empero tiene a lo largo de su carrera cosas importantes como el hecho de ser el goleador más productivo en el último siglo de la escuadra de las gallinas argentinas con 62 goles en 159 partidos, superando a nombres como Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Ernesto Farías.

En su palmarés también sobresale ser uno de los máximos goleadores en la historia de la prestigiada Copa Libertadores, con 31 anotaciones, muy pegado al ecuatoriano Alberto Spencer, los uruguayos Fernando Morena y Pedro Rocha, el argentino Daniel Onega y el brasileño Gabriel Barbosa, que ocupan las primeras cinco posiciones.

Muchos dirán que sus mejores días ya pasaron y que Cruz Azul se está arriesgando con un jugador de más de 30 años en lo que podría resultar un fichaje igual de lamentable como el del griego Giorgios Giakoumakis.

Habrá que ver como se desempeña y la Máquina la libraría que por lo menos Borja se acerque al rendimiento de Diber Cambindo que llegó para Cruz Azul, pero donde ha destacado es con el Necaxa.

