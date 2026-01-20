En el Pachuca se sinceran con el regreso de Hirving Lozano

Hirving Lozano está en medio de mucha incertidumbre sobre su futuro. El delantero mexicano no continuará con San Diego FC para esta temporada. Aún se desconoce su nuevo destino. Armando Martínez le cerró las puertas del Pachuca por sus altas pretensiones económicas.

El “Chucky” finalizaría su etapa con San Diego FC después de una temporada en la Major League Soccer. La salida del mexicano estaría vinculado a episodios de indisciplina dentro del equipo.

Desde los Tuzos del Pachuca ha surgido la posibilidad de que Hirving Lozano regrese al club a sus 30 años. Pero esta vinculación solo parte de un argumento emocional por su pasado en el club. El propio Armando Martínez, presidente del equipo, puso los pies sobre la tierra ante esta transacción.

“Imagínate, sería la vuelta del hijo pródigo. ¿Quién no quisiera en el futbol mexicano a Chucky Lozano? Él se formó aquí, debutó aquí y es una referencia histórica de la institución. Sin embargo, no es posible por el sueldo que percibe actualmente y también por la posición, ya que contamos con uno de nuestros mejores jugadores, Idrissi, que es un auténtico jugadorazo“, dijo el dirigente en una declaraciones para Fox Sports.

El alto salario de Hirving Lozano

Hay un dato demoledor en el futuro de Hirving Lozano: su salario es impagable dentro de la Liga MX. San Diego FC hizo un gran esfuerzo financiero pasar sacar al “Chucky” del PSV Eindhoven de Países Bajos. Lozano era el jugador franquicia dentro del conjunto estadounidense.

Se estima que Lozano percibía entre $6 y $7.6 millones de dólares por temporada dentro del conjunto estadounidense. El “Chucky” recibía cerca de $760,000 dólares mensuales. Además, el valor del y traspaso de Lozano podría rondar los $10 millones de dólares. La inversión por el delantero mexicano supera enormemente la media de la Liga MX.

Según los últimos reportes, Allan Saint-Maximin sería uno de los jugadores mejores pagador del torneo. Su pago anual a penas llegaría a los $4 millones de dólares. En esa misma línea están otros jugadores como Sergio Canales, André-Pierre Gignac, Henry Martín, Ángel Correa, entre otros.

