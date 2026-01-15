El “Chucky” Lozano no tiene espacio en el San Diego FC, sentenció el DT Mikey Varas

Para Hirving “Chucky” Lozano, delantero de la selección de México, no hay futuro en el San Diego FC, reiteró este jueves el técnico estadounidense de la escuadra fronteriza del sur de la Unión Americana, Mikey Varas, después de que el viernes pasado dieron a conocer la baja del artillero azteca.

Dicha declaración de Varas se realizó después de las versiones que se han manejado extraoficialmente en redes sociales a raíz de una publicación del periodista italiano Fabrizio Romano, respecto a que Lozano habría desechado oferta del Cruz Azul porque no tiene intenciones de dejar al San Diego FC.

.@sandiegofc head coach Mikey Varas joined @BenAndWoods to discuss Chucky Lozano's future with the club.



Full interview: https://t.co/WK4y2jDndg

El técnico del San Diego FC fue consultado sobre estas versiones en el Podcast 97.3 The Fan y su respuesta fue más que elocuente respecto a la continuidad de Lozano en el equipo sandieguino reiterando que ambos tienen caminos diferentes para la temporada

“Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y sus representantes y eso no cambiará”, expuso el estratega, quien después de consultar con la directiva determinaron darle las gracias al mexicano analizando los aspectos deportivos y sobre todo la falta de respeto que aseguran mostró el “Chucky” sobre el actual técnico.

El futuro del Chucky

Por lo pronto para que Hirving Lozano pueda tener actividad requiere que algún equipo se anime a entrarle a un contrato que al San Diego FC le costó $30 millones de dólares por cuatro años, es decir que cada año el equipo interesado en sus servicios le tendría que pagar $7.6 millones de dólares por cada uno de los tres años que le restan de contrato.

Por lo pronto, Varas dijo sobre el futuro del mexicano que: “El club, y eso aplica desde el propietario hasta el final, y decidimos que era lo mejor para Hirving y para el proyecto, que él ya no fuera parte de nuestros planes

“Nos gustaría verlo jugar en la Copa del Mundo y habrá muchos equipos que estarán dispuestos a contar con él para ayudarlo para llegar ahí. Pero en última instancia también dependerá de Hirving y de lo que haga”, dijo.

Así que quien quiera tenerlo en sus filas deberá desembolsar alrededor de $22.8 millones de dólares (alrededor de $402.648 millones de pesos), una barbaridad para los equipos de la Liga MX, por lo cual se hace más viable que regrese a Europa con el Oviedo de España de lo contrario quedarse sin jugar este semestre y olvidarse del Mundial.

