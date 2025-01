Antonio Briseño calificó a Chicharito como un ser de luz

En este mercado de traspasos, Antonio Briseño salió de las Chivas de Guadalajara rumbo a los Diablos Rojos del Toluca. El defensor mexicano reveló algunos detalles de su relación con Javier Hernández dentro del Rebaño Sagrado.

En su regreso a las Chivas de Guadalajara, Chicharito solo tiene un gol en sus registros. Las críticas no tardaron en aparecer y los cuestionamientos sobre su traspaso son constantes y evidentes.

Sin embargo, Antonio Briseño resaltó la madurez de Javier Hernández. A pesar de tener cientos de críticas encima, Chicharito mantiene su temple y no le presta atención a los comentarios de los medios de difusión. “Un ser de luz”, así lo calificó el defensor del Toluca.

“Hasta nosotros le decíamos ‘Chícharo, ¿dónde jugaste?’ Se reía. Inventan cada cosa y nosotros nos cagábamos de risa, él decía que no veía nada de eso, no creía en la prensa, como él decía, es un ser de luz, es en verdad un ser de luz el wey, donde fuera caminando ilumina todo el pedo”, dijo Briseño para TUDN.

Por otra parte, el “Pollo” Briseño resaltó otra cualidad de Javier Hernández en Chivas. A pesar de que el exjugador del Real Madrid tiene una trayectoria mucho más pesada que la de todos sus compañeros, Chicharito no se deja llevar por su pasado y es “un jugador más” dentro de la plantilla. Una actitud de líder.

“No era de que decía que ‘como jugué aquí, no tengo qué correr’, no, él era el primero que corría y el primero que te decía las cosas, lo que no le gusta, te lo dice de frente“, agregó.

Dolorosa salida de las Chivas

Antonio Briseño ahora luce los colores de los Diablos Rojos del Toluca. El defensor mexicano fue traspaso en el reciente mercado. El “Pollo” tenía una afinidad muy marcada con el Rebaño Sagrado y reconoció que su salida fue dolorosa para él.

“Me dolió muchísimo, cuando me despido de mis compañeros lo hago llorando. De la afición recibí mucho cariño”, dijo Antonio Briseño para Línea de 4 de TUDN.

