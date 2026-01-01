La Liga MX parará en la fecha 3 por gira de México vs. Panamá y Bolivia

La selección de México es la prioridad de todos los dueños de equipos de la Liga MX y por esa razón se ha reiterado el apoyo para la gira que realizará el cuadro dirigido por Javier Aguirre por Panamá y Bolivia, al grado de que la actividad después la fecha tres será suspendida para darle prioridad al Tricolor.

Lo mismo pasará en febrero para el duelo contra Islandia en Querétaro, donde el apoyo también será total para el equipo nacional, en donde los equipos prestarán a sus jugadores, pero en esta ocasión la actividad de la Liga MX no sufrirá afectaciones.

La Liga MX celebrará sus tres primeras jornadas sin contratiempos, pero después se detendrá una semana para que el equipo nacional viaje a tierras canaleras y bolivianas con lo mejor del repertorio del torneo mexicano como el caso del Tala Rangel, Marcel Ruiz, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González.

Sin duda, el hecho de que México no tenga más partidos oficiales que en la fecha FIFA de marzo ha generado que se busque actividad fuera de los encuentros oficiales y se ha buscado esta clase de partidos contra selecciones que de una u otra forma tendrán actividad de cara al Mundial.

Porque en el caso de Panamá ya está calificada al Mundial y Bolivia está en la preparación para el repechaje de la justa mundialista que se realizará en la ciudad de Monterrey y donde enfrentará a la selección de Surinam para de ahí enfrentar a Irak.

Los jugadores Brian González, Jeremy Márquez, Fidel Ambriz, Iván Tona y Eduardo Águila, están siendo observados de cerca por Javier Aguirre y podrían ser parte de las novedades del equipo mexicano, tratando de que como el año pasado, cuando se enfrentaron a Inter de Porto Alegre y River Plate, encontrando nada menos que a Erick Lira como uno de los probables mundialistas.

Otros jugadores que podrían ser convocados son Efraín Álvarez de Chivas y Jorge Ruvalcaba de Pumas, que recibirían otra oportunidad para ganarse un lugar en la lista final que se dará a conocer ya muy cerca del Mundial.

También habrá que ver si Henry Martín está listo para ser tomado en cuenta y también si Álvaro Fidalgo sin que se cumpla todavía el plazo reglamentario para ser parte de la selección de México con sus papeles de naturalización que exige la FIFA para representar a un país diferente al de su nacimiento.

Se vienen retos importantes para ir cerrando nuestra preparación para el Mundial. 🔥



Así que habrá que ver como se arma la selección para estos encuentros contra Panamá y Bolivia, donde los jugadores mexicanos estarán bajo la lupa, sobre todo porque el tiempo apremia en la preparación del equipo nacional.

