Julián Quiñones no deja de alzar la mano para el Mundial 2026

El delantero mexicano del Al-Qadisiyah Football Julián Quiñones no ceja en su empeño de seguir mandando mensajes al técnico de la selección de México, Javier Aguirre, de que quiere un sitio en el Mundial 2026 con goles en la Liga Árabe en donde se retrató con otra anotación.

Quiñones que ha perdido protagonismo en el proceso de Javier Aguirre, sabe que la única forma de llamar la atención para estar dentro de la lista de jugadores para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El artillero anotó en la victoria de su equipo ante el Al Shabab por la vía del penal en la victoria de 3-2 y en donde también se hicieron presentes, Mateo Retegui al minuto 12 y Nahitan Nández a los 41′, mientras que Quiñones se hizo presente en el minuto 31.

Por el equipo rival anotaron Josh Brownhill a los 61 minutos y Yannick Carrasco al 90+2′) de penalti, que hicieron que el duelo se cerrara dramáticamente para una victoria de rompe y rasga del equipo, donde Quiñones presta sus servicios para el 3-2 final.

Con este resultado, el Al Qadsiah asalta la quinta posición de la tabla general teniendo opciones para conquistar el campeonato de la Liga Saudí que lidera el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Mientras que el Al Shabab tiene problemas de descenso porque no hay diferencia con el ante penúltimo lugar de la tabla.

Sin duda Quiñones no quita el dedo del renglón y aunque en los encuentros más recientes de la selección de México no ha visto acción como hubiera querido, sigue ahí presente y deberá mantener este nivel en los seis meses que restan para la justa mundialista y donde espera ver su nombre en la lista final.

Hasta el momento Quiñones suma 17 encuentros con la camiseta del Tricolor y ha anotado dos goles, incluso aprovechando la lesión de otros delanteros como Raúl Jiménez, empero el “Vasco” expresó que no le gustó su desempeño “pegado a la raya” en torneos pasados y que la liga árabe no es bien seguida, poniendo en duda su titularidad.

Hasta el momento se disputa el puesto con otros delanteros naturalizados como Germán Berterame, pero el jugador de la Liga Árabe ha reconocido la falta de confianza y la necesidad de trabajar para ganarse su lugar, afirmando que siempre hay oportunidades en el fútbol.

A pesar de las dudas, Quiñones sigue siendo considerado, pero su presencia en el Mundial 2026 está en tela de juicio debido a estos factores.

