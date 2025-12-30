Sudáfrica mete calambres a México con su nivel en la Copa Africana de Naciones

Si alguien llegó a pensar que Sudáfrica será un flan para México en el próximo Mundial 2026, el rendimiento de los Bafana Bafana en la Copa Africana de Naciones está demostrando lo contrario al avanzar a la siguiente fase después de imponerse a Zimbabue 3-2.

La victoria de los sudafricanos vino a coronar una primera fase con seis puntos gracias a las victorias sobre Angola 2-1 y Zimbabue 3-2, así como un tropiezo ante Egipto en un polémico partido por el gol de penalti que anotó la estrella de la selección de los faraones y del Liverpool de la Premier League Mohamed Salah.

South Africa take the lead again! 🇿🇦⚽



Lyle Foster took advantage of a double mistake in Zimbabwe’s defense and fired the ball into the net to make it 2–1 for the Bafana Bafana 🔥⚽#beINSPORTS #beINAFCON2025 #CAN2025 #TotalEnergiesAFCON2025 #AFCON2025 pic.twitter.com/6XnsmwZ2ZA — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 29, 2025

Lo importante para Sudáfrica y peligroso para México, es que el cuadro dirigido por el neerlandés Hugo Broos, quien ha armado un cuadro versátil y muy competitivo, demostrando que para la justa mundialista quien los menosprecie o soslaye se puede llevar una desagradable sorpresa.

El encuentro

En el duelo contra Zimbabue, la oncena de los Bafana Bafana que ya fueron rival mundialista de México en el 2010 con empate 1-1, se adelantó en el marcador con anotación de Tshepang Moremi, pero la alegría del cuadro surafricano no duró mucho, pues doce minutos más tarde empató el juego 1-1 Tawanda Maswanhise, que juega en el Motherwell de la Premiership escocesa.

What a drama in Zimbabwe vs South Africa! 😱⚽



The score is level again after an unfortunate own goal by the Bafana Bafana, giving Zimbabwe new life in a wild match. 🤯🔥#beINSPORTS #beINAFCON2025 #CAN2025 #TotalEnergiesAFCON2025 #AFCON2025 pic.twitter.com/A3rSjfq0Yl — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 29, 2025

Eso fue todo en la primera mitad, no obstante que ambos equipos buscaron con rápidas ejecuciones causar peligro en las metas defendidas por Washington Arubi del cuadro zimbabuense y Ronwen Williams del cuadro sudafricano.

Para la segunda mitad de nueva cuenta, Sudáfrica se fue al frente con el gol de Lyle Foster al minuto 50 que puso en predicamentos a sus adversarios y que los obligó a meter toda la carne al asador para buscar el empate que lograron en el minuto 73 por conducto del zaguero sudafricano Aubrey Modiba.

Finalmente, el gol de la victoria de los Bafana Bafana fue anotado por Oswin Appollis a los 82 minutos por conducto de un penalti que selló el pase a la siguiente fase del cuadro que se enfrentará en seis meses a México en la inauguración del próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los Bafana Bafana llegarán a este enfrentamiento después de ausentarse en las últimas tres ediciones mundialistas y buscarán dar la campanada en un escenario histórico como lo es Coloso de Santa Úrsula, el cual recibirá su tercer mundial.

🚨⚽ 3–2 SOUTH AFRICA 🇿🇦



GOOOOOOOAAAAALLLLLLL APOLLISSSS!!!! 🔥🔥🔥

WHAT A STRIKE — SOUTH AFRICA TAKE THE LEAD AGAINST ZIMBABWE!!!

THIS GOAL COULD DEFINITELY SECURE THEIR SPOT IN THE NEXT ROUND OF THE AFCON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NK1QEkSast — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) December 29, 2025

Su actuación al momento en la Copa Africana de Naciones nos muestra un equipo al cual le cuesta hacer mucho los goles cuando se le encierran, pero que aprovecha muy bien los espacios que le generan sus adversarios, mientras que su defensiva se ha visto sólida a lo largo de todo el torneo.

