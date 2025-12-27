Sudáfrica, rival de México en el Mundial, cayó con Egipto 1-0 en la Copa Africana

La selección de Sudáfrica, que será rival de México en la inauguración del próximo Mundial 2026, sumó una dolorosa derrota con Egipto 1-0 en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Africana de Naciones que compromete su pase a la siguiente fase al enfrentar en su último juego a Zimbabue.

Una dolorosa derrota por lo dramático que fue el juego, donde la tensión y el VAR le pusieron los tintes de polémica a un duelo que parecía que los Bafana Bafana podían sacar adelante, pero permitieron que los árabes fueran más prácticos y se llevaran la victoria.

¡Mohamed Salah de penal anota el 1-0 para Egipto ante Sudáfrica! #CopaAfricanaxWIN 🤩⚽🇪🇬🏆 pic.twitter.com/WQ3SXQadcS — Win Sports (@WinSportsTV) December 26, 2025

Ahora el cuadro sudafricano tendrá que salir a rifarse el físico si quiere avanzar a la siguiente fase al enfrentar este lunes a Zimbabue en un duelo de pronóstico reservado y donde el equipo surafricano querrá demostrar lo mismo que le permitió derrotar a Angola 2-1 en el inicio de esta competencia

El duelo fue muy cerrado en el Adrar Stadium en donde los Bafana Bafana prefirieron el orden defensivo y el contragolpe, pero con muchas complicaciones para poder responder a la presión de los egipcios, al grado de que solo pudieron llegar en una ocasión cuando Lyle Foster exigió al portero de los faraones, pero sin consecuencias negativas.

Así fue el juego hasta que en el minuto 43 se decidió acudir al VAR para decretar una pena máxima por falta de Khuliso Mudau, que fue muy protestada por jugadores sudafricanos y donde la figura de los egipcios y de la Premier League Mohamed Salah convirtió desde los once pasos y puso en ventaja a los Faraones antes del descanso.

En la segunda mitad, con un hombre más por la expulsión de Mohamed Hany, Sudáfrica asumió el control del balón y empujó en busca del empate.

Egypt claimed a hard-fought 1–0 win over South Africa at AFCON in Morocco. A first-half goal proved decisive as the Pharaohs controlled the game and showed their trademark composure to seal all three points.#AFCON2025 pic.twitter.com/WcSQlcKpXn — 🇬🇭 Accra Donald Trump 🇺🇸 (@Nii_Cisco) December 27, 2025

Sin embargo, la falta de precisión y las impresionantes atajadas de Mohamed El Shenawy frustraron sus intentos. En el tiempo añadido, otra revisión del VAR negó un penalti y Sudáfrica pagó su ineficacia para estar en serios problemas de avanzar a la siguiente fase si no es capaz de vencer a Zimbabue.

