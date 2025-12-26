Cuatro seleccionados no se quieren perder el Mundial 2026

César “Chino” Huerta, Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez y Luis Chávez, no quieren perderse la edición del Mundial 2026, por lo cual buscaron apresurar su rehabilitación trabajando con los preparadores físicos de la selección de México las dos semanas pasadas en las instalaciones del CAR en la CDMX.

Por esa razón se pudo ver a estos jugadores en varias partes de México cuando se suponía que estaban en Europa, pero la realidad es que viajaron a la capital azteca para someterse a sesiones de rehabilitación bajo la supervisión de especialistas del Tricolor bajo las órdenes de Javier Aguirre con la finalidad de seguir de cerca su recuperación y tomarlos en cuenta en el último semestre de preparación antes de encarar la justa universal que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Huerta se recupera de una fuerte lesión en la cadera, mientras que Kevin Álvarez lo hace de una pubalgia que lo trajo muy mal en el pasado torneo y que impidió que el exzaguero del Pachuca recuperara el nivel que le permitió jugar el pasado Mundial.

Mientras que Luis Chávez y Rodrigo Huescas, están tratando de regresar antes de tiempo después de las graves lesiones de rodilla que sufrieron y que los mantiene hasta el momento fuera de circulación en el Dínamo de Moscú y en el F.C. Copenhague de Dinamarca.

Los cuatro jugadores son elementos importantes en el proceso de Javier Aguirre en la selección de México y por esa razón con acuerdo mutuo con sus respectivos equipos les dieron autorización para trabajar con los encargados de la rehabilitación en la selección de México y con los preparadores físicos para saber en qué nivel se encuentran los cuatro elementos.

La sesión de trabajo se dio de la semana del cinco de diciembre al 20, para después retornar a las respectivas ciudades de los equipos donde prestan sus servicios y que al final de cuentas será donde puedan mostrarse para ser tomados en cuenta para los partidos que restan para la justa mundialista.

La selección de México jugará a principios de año en Panamá y Bolivia, sin los jugadores que militan en Europa por ser partidos que no están en fecha FIFA, así como también los juegos contra Portugal y Bélgica en marzo próximo.

Cesar “Chino” Huerta estuvo presente en las instalaciones del CAR. 🏟️🇲🇽



Cabe recordar que el jugador actualmente no está en actividad futbolística debido a la lesión que sufrió. 🤕



El jugador fue operado debido a complicaciones en una lesión en la pelvis. 🚨⚽️#Futbol #LigaMX pic.twitter.com/FVmFk3D3wM — Deportrece (@SomosDeportrece) December 9, 2025

El primer juego será en el Estadio Azteca el 28 de marzo y el 31 de marzo contra Bélgica en la ciudad de Chicago, tratando de llenar los últimos huecos que tiene en la lista el responsable de la selección de México para el Mundial donde enfrentarán en la primera fase a Sudáfrica el 11 de junio, el 18 contra Corea del Sur en Guadalajara y el 25 de junio de nueva cuenta en el Estadio Azteca con rival todavía por conocer y que saldrá del repechaje europeo entre Dinamarca, Serbia, Irlanda, y Macedonia.

Seguir leyendo:

– El “Chino” Huerta acaba con los rumores en el Anderlecht

– Rodrigo Huescas se pierde el Mundial al confirmarse una grave lesión con el Copenhague

– Luis Chávez fue operado con éxito; su panorama es alentador de cara a Mundial 2026





