Rodrigo Huescas se pierde el Mundial al confirmarse una grave lesión con el Copenhague

Las ilusiones mundialistas de Rodrigo Huescas finalmente se verán frustradas después de que el Copenhague confirmó la grave lesión del defensa mexicano que sufrió en el partido de la UEFA Champions League contra el Qarabag, en duro golpe en la trayectoria del exjugador de Cruz Azul.

La gravedad de la lesión fue dada a conocer por el Copenhague a través de un comunicado de prensa en donde confirmó que Huescas sufrió una grave lesión por la rodilla y que deberá ser subsanada por una intervención quirúrgica cuya rehabilitación tardará varios meses que lo harán perderse el resto del torneo en Dinamarca y obviamente el Mundial 2026.

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

“Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo”.

Huescas estaba siendo titular indiscutible con el Copenhague y estaba siendo importante para su equipo tanto en ataque como en defensa y se había significado como un jugador muy productivo, con asistencias por el sector derecho del cuadro danés.

Desde hace 24 horas el técnico del Copenhague dio detalles de la posible lesión de Huescas y el equipo terminó confirmando la mala noticia sobre el mexicano que se fue ganando un sitio en el cuadro vikingo, adaptándose inclusive en el ritmo de vida como aquel problema vial en que se vio envuelto y que le costó un tiempo de pruebas en la selección de México.

Bajo este panorama, sin duda será un duro golpe para el defensa mexicano que tenía un gran panorama como una de las mejores cartas del seleccionado de México que sigue sufriendo de la producción de jugadores.

🚨 ¡RODRIGO HUESCAS ES BAJA LO QUE RESTA DE TEMPORADA!



El 🇲🇽 se someterá a una intervención quirúrgica en la rodilla y tendrá un largo periodo de rehabilitación.



😐 😐 😐 pic.twitter.com/eeHqRbcx2R — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2025

Se pierde el Mundial

Más allá del impacto de la lesión, lo grave de todo es que el futuro de Rodrigo Huescas queda en la incertidumbre, primero porque aún resta conocer bien el resultado de la intervención quirúrgica y después saber en qué tiempo quedará listo para reaparecer.

Por muy adelantados que estén los métodos de rehabilitación en Europa, por lo menos se espera que este fuera de circulación los próximos seis meses, por lo cual su regreso a las canchas será por el mes de abril, dos meses antes del Mundial y cuando seguramente estará ya casi conformada la lista final del Vasco Aguirre para la justa mundialista.

🚑 El mexicano Rodrigo Huescas tuvo

que salir de cambio en el partido de

Champions League por una lesión

en la rodilla.



El único mexicano por nacimiento entre

los 1000 jugadores registrados de los 36

equipos para la primera ronda de UCL. pic.twitter.com/O6eryDtFpI — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) October 1, 2025

Ahora en el camino para el Mundial, la lucha por el sector derecho se reduce a Jorge Sánchez de Cruz Azul, Mateo Chávez del AZ Alkmaar, Israel Reyes del América y Julián Araujo del Athletic Football Club Bournemouth, para poder apoderarse de la titularidad en la selección mexicana para el Mundial 2026.

