Mexicano Rodrigo Huescas se lesiona y sale en camilla de partido de Champions

El Copenhague sufrió una dolorosa derrota de 2-0 este miércoles ante el Qarabag de Azerbaiyán en la UEFA Champions League y perdió a uno de sus mejores jugadores por lesión: al seleccionado mexicano Rodrigo Huescas.

Corría apenas el minuto 12 del partido cuando Huescas se lastimó al intentar evadir a un rival. Cuando lo tuvo enfrente y quiso driblarlo, al mexicano se le atoró el pie en el césped y se hizo una palanca que lo hizo tirarse al suelo en medio de un rictus de dolor.

De inmediato se pidió la entrada de las asistencias y el jugador fue retirado de la cancha en camilla mientras se llevaba las manos a la cara y mostraba una mueca de preocupación.

El defensor tuvo que ser sustituido por Yoram Zague en un cambio de hombre por hombre en la zona baja del Copenhague.

Después, el Qarabag venció y alargó la condición de revelación que adquirió en el arranque de la UEFA Champions League con un histórico triunfo de 2-3 sobre el Benfica.

La suma de los 6 puntos en las dos jornadas transcurridas sitúa al conjunto azerbaiyano entre los mejores equipos del torneo con paso perfecto.

A la remontada en la fecha inicial ante el cuadro portugués, añadió el cuadro de Gurban Gurbanov este éxito con el conjunto danés. Erigido en el primer equipo de Azerbaiyán en lograr dos victorias seguidas en la Champions aprovechó su entusiasmo y su fe en los primeros minutos para tomar ventaja y la capacidad de sufrimiento después cuando el equipo de Jacob Neestrupo acentuó su búsqueda del empate, que acarició, tras el descanso.

A la media hora tomó ventaja el Qarabag. Fue en un tiro seco de Pedro Bicalho que dio en el palo. Abdellah Zoubir recogió el rechace y marcó.

Pudo empatar el cuadro danés en la siguiente jugada, pero el tiro de Mohamed Elyounousi dentro del área salió desviado por poco. Pero fue el Qarabag el que mereció una renta mayor con ocasiones muy claras como la de Oleksij Kaschuk que detuvo el meta Dominik Kotarski o la de Abdellah Zouber, de cabeza. Se salvó el Copenhague en el añadido de la primera parte, un tiro a bocajarro de Lenadro Andrade que dio en la espalda de Robert cuando apuntaba al gol.

Bajó, desfondado el Qarabag después y el Copenhague le arrinconó. Pudo igualar el combinado de Neestrup con un remate de cabeza, en una falta lateral, de Gabriel Pereira que rechazó el larguero.

Pero a continuación llegó la sentencia local, en el 83, tras un saque de puerta del meta que alargó de cabeza Nariman Aklhundzade hacia Emmanuel Addai, quien buscó el espacio y tiró desde la media luna, pegado al palo, fuera del alcance de Dominik Kotarski amarró el histórico triunfo del Qarabag.

Addai manda un disparo imposible para el arquero para el 2-0



