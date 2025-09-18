Rodrigo Huescas se luce, pero Copenhague empató con Bayer Leverkusen 2-2 en la Champions

El defensa mexicano Rodrigo Huescas lució en la pradera derecha del Copenhague al colaborar con una asistencia en la segunda mitad para poner adelante a su equipo 2-1, pero al final el visitante Bayer Leverkusen les arrebató el empate 2-2 en duelo de la UEFA Champions League.

Una actuación donde el zaguero azteca reafirmó el rendimiento que mostró en la fecha FIFA con la selección de México en el empate 2-2 con Corea del Sur, al desenvolverse con holgura y capacidad en los 90 minutos del encuentro de local del cuadro danés en la cotizada competencia de Europa.

¡Gol del Copenhage! 🔥⚽Huescas le pone medio gol a Robert para la ventaja 🇲🇽😀 #ChampionsEnUnimas pic.twitter.com/2VPNmhcC2K — TUDN USA (@TUDNUSA) September 18, 2025

Además, con el empate, el mexicano no tuvo un festejo de cumpleaños esplendoroso, pues el empate echó a perder la victoria de los daneses en su debut en la UEFA Champions League contra un adversario como los germanos.

La mala noticia para el mexicano y su escuadra es que un autogol del brasileño Gabriel Pereira permitió al cuadro germano facturar un empate sin hacer más esfuerzo que el cuadro local cuando el Copenhague ya acariciaba la victoria.

¡Empata Leverkusen! 😱



En el tiempo de compensación Hatzideiakos hace un autogolazo para el empate ‼️#ChampionsEnUnimas pic.twitter.com/7UgAEdLYSa — TUDN USA (@TUDNUSA) September 18, 2025

La realidad es que el partido correspondió a todas las expectativas con un duelo de ida y vuelta, donde los ocho minutos finales pusieron a los aficionados al filo de la butaca por la forma como se fueron ambos equipos al ataque, sobre todo el Copenhague, pero sin poder facturar un mejor resultado.

Saldo en contra

Más allá de que el Copenhague en todo momento fue el equipo protagonista con dos goles que lo pusieron adelante en el mismo número de ocasiones al frente del marcador, la realidad es que el cuadro germano decepcionó con la propuesta del exentrenador de la selección de Dinamarca Kasper Hjulmand jugando demasiado conservador.



¡Cerca el gol del mexicano! 🇲🇽



Huescas saca disparo que el portero manda por un costado 🔥 #UCL pic.twitter.com/SeZdagkf4v — TUDN USA (@TUDNUSA) September 18, 2025

Por esa razón no fue extraño que el Copenhague se pusiera adelante en el marcador cuando

Delaney metió un balón en profundidad que parecía imposible, pero Achouri creyó, explotó su velocidad frente a Lucas Vázquez y acabó centrando para que Larsson remachara solo frente a Flekken para el 1-0.



Pero Copenhague no aprovechó las opciones generadas al frente, sobre todo por medio de Larsson que fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa rival, sobre todo en una acción casi al final del primer tiempo cuando Elyounoussi estrelló en el larguero cuando Achouri esperaba solo en el segundo palo para rematar y Moukoko, tras una gran jugada de Larsson y Lerager, falló incomprensiblemente delante de Flekken al borde del descanso.

Inclusive Copenhague tuvo una clara para el 2-0 cuando el mexicano Huescas se fue con todo al frente, en el minuto 73, pero Flekken evitó el desaguisado en su meta al detener el disparo del excruzazulino y como sucede casi siempre cuando se falla la gran jugada, el rival te mata como sucedió cuando Grimaldo se despachó un golazo para el 1-1 a los 81 minutos en el cobro de un tiro libre.

¡Gol del Copenhage! El equipo de Rodrigo Huescas ya está venciendo al Leverkusen 🔥 pic.twitter.com/3dFq5n9Ytf — TUDN USA (@TUDNUSA) September 18, 2025

Pero Copenhague no se amilanó y ahí vino la joya de la corona para los vikingos cuando Huescas se fue por toda la pradera derecha alcanzando a sus compañeros en el contragolpe para recibir el pase en el callejón del área y desde ahí mandar tremendo centro que el brasileño Roberto Silva remató en el corazón del área para poner el 2-1 al minuto 85.

¡Pero qué golazo! 🔥Leverkusen empata con una jugada a balón parado #ChampionsEnUnimas pic.twitter.com/gZdoUhPO0x — TUDN USA (@TUDNUSA) September 18, 2025

Pero la alegría se fue al pozo en el minuto 90+1 cuando el defensa griego naturalizado neerlandés del Copenhague Pantelis Hatzidiakos anotó en su propia meta para dejar el marcador final 2-2 echando a perder el gran encuentro que tuvo el cuadro danés.

