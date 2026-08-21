Fernando Cerimedo: de consultor de Milei a acusado de feminicidio; el caso salpica al poder en Bolivia

Fernando Cerimedo pasó en cuestión de días de ser un consultor político con vínculos en la derecha latinoamericana a convertirse en el centro de una investigación penal en Bolivia. El argentino fue detenido el pasaod 18 de agosto en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, luego del ataque a tiros contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

La Fiscalía boliviana lo imputó por tentativa de feminicidio y sostiene que existen indicios que apuntan a una posible participación intelectual y mediata en el ataque. La audiencia para definir su situación jurídica fue aplazada para este viernes debido a la ausencia de la comisión de fiscales encargada del caso.

Pero el expediente no se limita al ataque contra Beller. Las declaraciones de la abogada y expareja de Cerimedo pusieron bajo la lupa los vínculos del consultor con el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y su pasado como estratega cercano al presidente argentino Javier Milei.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Cerimedo es un consultor político argentino que ganó notoriedad por su trabajo en campañas y estrategias digitales de dirigentes de derecha en América Latina.

Uno de sus principales vínculos políticos fue con Javier Milei, para cuya campaña presidencial de 2023 tuvo un papel destacado. También ha sido relacionado con campañas y proyectos políticos de otros dirigentes conservadores de la región.

En Bolivia, Cerimedo colaboró durante la campaña que llevó a Rodrigo Paz a la Presidencia. El propio gobierno boliviano ha reconocido su participación en la campaña, aunque ha negado que ocupara un cargo formal dentro de la estructura estatal.

El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó que Cerimedo fue un colaborador cercano durante la campaña y que su asesoría estaba relacionada principalmente con comunicación digital. Después de las elecciones, reconoció que continuó colaborando con la gestión, pero sostuvo que no tenía un cargo específico dentro del Estado.

La Presidencia también se desmarcó de una tarjeta que circuló en redes sociales en la que Cerimedo aparecía presentado como “asesor principal”, al afirmar que ese puesto no existe formalmente en la estructura del Gobierno.

El ataque que desencadenó el caso

La investigación comenzó después del ataque armado contra Nadia Beller, ocurrido la noche del 17 de agosto frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Dos hombres que vestían como repartidores de una aplicación llegaron en motocicleta y dispararon contra la abogada. Beller recibió varios impactos de bala y tuvo que ser hospitalizada.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque y los investigadores comenzaron a analizar la posible relación entre el atentado y su vínculo con Cerimedo. La Policía boliviana señaló inicialmente que una de las hipótesis era un conflicto sentimental entre ambos.

Desde el hospital, Beller señaló directamente a Cerimedo como el presunto autor intelectual del ataque. También denunció episodios anteriores de violencia dentro de la relación.

La Fiscalía posteriormente emitió una orden de aprehensión contra el consultor y argumentó que existían indicios, además de riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.

Cerimedo rompió en llanto al llegar al tribunal

Tras permanecer detenido, Cerimedo fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para su audiencia.

El consultor llegó con el rostro parcialmente cubierto por la capucha de una chamarra y evitó responder las preguntas de los periodistas.

Solo pronunció una frase mientras caminaba hacia la sala:

“Quiero ver a mis hijos”.

La audiencia finalmente fue suspendida y reprogramada para el viernes. Según información difundida por medios bolivianos, durante el traslado Cerimedo habría sufrido una descompensación.

Mientras tanto, permanece detenido bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Los mensajes que ahora analiza la Fiscalía

Uno de los elementos que podría resultar clave para la investigación son los mensajes encontrados en el teléfono de Cerimedo.

Entre las conversaciones bajo análisis aparece un mensaje atribuido al consultor en el que se habla de “eliminar” a Nadia Beller debido a información que supuestamente conocía.

El contenido del mensaje, fechado el 13 de agosto, plantea presuntamente la posibilidad de contratar a alguien para realizar el ataque.

Sin embargo, la existencia y el significado de estas conversaciones deben ser establecidos mediante pericias judiciales. La investigación debe determinar tanto su autenticidad como la identidad de las personas que participaron en esos intercambios.

Por ello, aunque los mensajes forman parte de los elementos que complican la situación de Cerimedo, su contenido todavía debe ser valorado dentro del proceso judicial.

Beller también denunció episodios previos de violencia

La abogada ha presentado públicamente fotografías y conversaciones que, según su versión, documentan episodios anteriores de violencia durante su relación con Cerimedo.

En una de esas publicaciones mostró lesiones en el cuello y el rostro y compartió una conversación en la que reclamaba al consultor por las agresiones.

Posteriormente difundió otros mensajes en los que cuestionaba que Cerimedo negara haberla golpeado.

Estas acusaciones forman parte del contexto que ahora investigan las autoridades bolivianas y se suman a la denuncia por el ataque armado.

El embarazo también aparece en la investigación

Otro elemento incorporado al caso es la afirmación de Beller de que está embarazada de Cerimedo.

La Fiscalía boliviana considera que este hecho podría ser relevante para establecer el posible móvil del ataque. De acuerdo con información publicada este jueves, los fiscales investigan si el conflicto relacionado con el embarazo tuvo alguna relación con el atentado.

Cerimedo, por su parte, niega las acusaciones en su contra.

Su defensa también ha planteado cuestionamientos sobre la versión de Beller y sostiene una hipótesis distinta sobre lo ocurrido. La responsabilidad penal del consultor todavía debe ser determinada por la justicia.

Las acusaciones que salpican al gobierno de Rodrigo Paz

El caso tomó una dimensión política cuando Beller comenzó a hablar públicamente sobre el papel que, según ella, desempeñaba Cerimedo dentro del entorno de Rodrigo Paz.

La abogada afirmó que el consultor tenía una influencia mucho mayor de la reconocida oficialmente y llegó a describirlo como una figura con capacidad para intervenir en decisiones del Gobierno.

Beller respaldó parte de sus declaraciones con conversaciones privadas que atribuye a Cerimedo. En uno de esos intercambios, el consultor presuntamente habla sobre la relación que mantenía con Paz y sobre cambios dentro del gabinete.

La Presidencia boliviana ha rechazado que Cerimedo tuviera un cargo formal y ha insistido en que su participación estaba relacionada con asesorías y comunicación política.

Hasta ahora, las acusaciones de Beller sobre supuestos negocios o actos de corrupción relacionados con funcionarios bolivianos no equivalen por sí mismas a hechos comprobados y deberán ser investigadas por las autoridades.

Dinero y una nueva investigación

El caso también se amplió después de allanamientos relacionados con la investigación.

Las autoridades encontraron dinero en propiedades vinculadas a Cerimedo y otros elementos que llevaron a la Fiscalía a analizar una posible investigación adicional por enriquecimiento ilícito. La cantidad exacta y el origen de los fondos forman parte de las diligencias en curso.

Beller había difundido previamente fotografías de fajos de dinero y una placa de reconocimiento que, según ella, estaban relacionados con Cerimedo.

La investigación deberá establecer de dónde provenían esos recursos y si existe alguna relación con las acusaciones de negocios irregulares formuladas por la abogada.

El vínculo con Javier Milei y el escándalo de Andis

Las declaraciones de Beller también llevaron el caso hasta Argentina.

La activista afirmó que Cerimedo conocía información relacionada con denuncias de corrupción que alcanzaron al entorno de Javier Milei y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

También sostuvo que el consultor le había contado que tenía una relación cercana con Patricia Bullrich y que había participado en una estrategia política contra la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel.

Beller aseguró que buena parte de esa información la conoció directamente por Cerimedo durante la relación que ambos mantuvieron.

Sus declaraciones, sin embargo, constituyen acusaciones de la expareja del consultor y no pruebas concluyentes de responsabilidad de los funcionarios mencionados.

El escándalo de Andis, que había golpeado al Gobierno argentino, involucró acusaciones sobre presuntos cobros indebidos y contratos relacionados con medicamentos. Las afirmaciones de Beller abrieron una nueva línea de interés periodístico sobre el papel que Cerimedo pudo haber tenido en la circulación de información relacionada con ese caso.

La trayectoria de Cerimedo bajo la lupa

El consultor también es conocido por su relación con La Derecha Diario, medio que cofundó y que ganó influencia dentro del ecosistema político de la derecha argentina.

Durante los años de expansión de ese proyecto, Cerimedo se convirtió en una figura relevante en las estrategias digitales de sectores conservadores y en campañas políticas de la región.

Su nombre también ha aparecido vinculado a controversias relacionadas con desinformación política y campañas digitales.

Ese historial explica por qué su detención en Bolivia tiene repercusiones que van mucho más allá de un proceso penal por el ataque contra Beller.

Un caso que ahora conecta a Bolivia y Argentina

La investigación contra Fernando Cerimedo reúne tres dimensiones que todavía deben separarse con cuidado: el ataque contra Nadia Beller, los vínculos políticos del consultor en Bolivia y las acusaciones sobre información sensible relacionada con Argentina.

Por ahora, el hecho judicial central es la imputación por tentativa de feminicidio y la investigación sobre su posible participación en el ataque contra su expareja. La Fiscalía boliviana busca mantenerlo bajo detención preventiva mientras avanza la investigación.

Al mismo tiempo, las acusaciones formuladas por Beller han abierto interrogantes sobre el verdadero alcance de la influencia de Cerimedo en el entorno de Rodrigo Paz y sobre la información que el consultor manejaba acerca de sectores políticos de Argentina.

El desenlace dependerá ahora de las pruebas que logren reunir las autoridades, especialmente de las pericias a los teléfonos, los mensajes, las cámaras de seguridad y los elementos incautados.

Hasta que esas diligencias concluyan y exista una resolución judicial, las acusaciones contra Cerimedo deben entenderse como parte de una investigación en curso y no como hechos definitivamente probados.