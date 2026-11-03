Elecciones en Estados Unidos 2026, EN VIVO: últimas noticias sobre los comicios de medio término

Estados Unidos se juega el control del Congreso. Este martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses están llamados a las urnas en una jornada que pondrá a prueba el poder político de Donald Trump y puede cambiar el rumbo de su gobierno.

No es una elección presidencial, pero sus consecuencias pueden sentirse mucho más allá de Washington. Los votantes decidirán quién controla las dos cámaras del Congreso, quién tendrá la última palabra sobre buena parte de la agenda legislativa y qué margen tendrá la Casa Blanca para sacar adelante sus prioridades.

En juego están los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas, en una contienda que enfrenta a republicanos y demócratas, con la atención puesta en las carreras más cerradas y los estados donde cada voto puede inclinar la balanza.

La participación, los primeros resultados y las proyecciones marcarán el pulso de una noche que promete mantener la atención dentro y fuera de Estados Unidos.

Aquí te contamos, minuto a minuto, lo que está pasando: cómo avanza la votación, dónde se concentran las disputas más reñidas, qué dicen los resultados y qué significa cada movimiento en el mapa electoral. La jornada ya está en marcha.