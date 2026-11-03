Cierran campañas candidatos a gobernador de California

Los candidatos a gobernador de California, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton, cerraron este lunes 2 de noviembre sus respectivas campañas, con los últimos esfuerzos para ganar los votos de los electores.

En las horas previas al arranque de la jornada electoral, Becerra realizó su vigésimo quinta y última reunión informativa para voluntarios en los últimos tres meses.

It’s almost Election Day, California.



Every vote in this election matters.



Encourage your friends, relatives, neighbors, and everyone in your community to get out there and VOTE! pic.twitter.com/zowErK54Ap — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 3, 2026

Becerra, quien aspira a convertirse en el primer gobernador latino de California, se dirigió virtualmente a sus seguidores y los animó a acudir a las urnas.

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“Mañana (martes) es día de elecciones, ya sea que acudan a los centros de votación o entreguen su voto por correo. California necesita que hagan oír su voz“, declaró Becerra.

El candidato demócrata instó a sus simpatizantes a mantenerse comprometidos en la recta final de la campaña, al señalar que deben cerrar con fuerza la jornada electoral.

Por la mañana del lunes, en un acto conjunto de campaña, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya se refería a Becerra como el próximo gobernador de California.

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De acuerdo con las más recientes encuestas, Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y exfiscal general de California, llega a las elecciones con una amplia ventaja sobre el republicano Steve Hilton.

El republicano cerró su campaña la noche de este lunes en la costa del condado de Orange. Hilton dedicó su campaña en recorrer los 58 condados de California, con una promesa de alcanzar un precio de $3 dólares para el galón de gasolina en todo el estado, además de recortes de impuestos y la eliminación de agencias gubernamentales estatales.

De acuerdo con el equipo del candidato republicano, las propuestas presentadas por Hilton tuvieron buena respuesta entre los votantes que buscaban otras alternativas.

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Los resultados de la elección para gobernador de California podrían conocerse después de varios días, tras el recuento de votos entregados personalmente y del conteo de boletas enviadas por correo. Sin embargo, desde la noche de este martes se puede conocer una tendencia de los votos.

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