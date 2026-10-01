Xavier Becerra ofrece su experiencia como defensa para California

El candidato demócrata a la gubernatura de California, Xavier Becerra, ofreció recurrir a su experiencia para defender a California y cumplir con las familias trabajadoras del estado, si recibe el apoyo para ocupar el cargo que actualmente ostenta Gavin Newsom.

Durante el debate con su rival republicano, Steve Hilton, la noche de este miércoles, el equipo de campaña de Becerra lanzó un nuevo sitio web que documenta todos los momentos de Hilton con el presidente Donald Trump.

Se muestra el respaldo de Trump al alabar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y se presenta a los electores lo que piensa Hilton sobre los recortes de $1,000 millones de dólares de la administración Trump en el sistema de salud, la guerra contra Irán y los aranceles.

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“El debate de esta noche dejó claro lo que está en juego en estas elecciones y el tipo de liderazgo serio y experimentado que California necesita para salir adelante”, declaró el portavoz de la campaña de Xavier Becerra, Jonathan Underland.

“Donald Trump está atacando a California y respaldó a Steve Hilton para que lo ayude en ello. Becerra ha demostrado que le exigirá responsabilidades a Trump y que ganará; ese es el tipo de gobernador que California se merece”, añadió el portavoz.

Becerra tiene el propósito de garantizar que las familias trabajadoras puedan permitirse construir sus vidas en California y hacer realidad sus sueños, como ser propietarias de una vivienda, enviar a sus hijos a la universidad y recibir la atención médica que necesitan.

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La campaña de Becerra consideró que Hilton tiene el objetivo de implementar la agenda MAGA de Trump en California, con redadas de ICE, ataques a los derechos de los votantes, exenciones fiscales para multimillonarios financiadas con recortes en la atención médica y un mayor costo de vida.

En tanto, Becerra vislumbra brindar resultados a las familias, proteger los valores de California y construir un futuro más sólido para el estado.

“Los californianos escucharon a Xavier Becerra defender a los maestros, a los estudiantes y a las familias trabajadoras“, expresó el presidente de la Asociación de Maestros de California, David Goldberg, tras el debate entre los candidatos.

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“Este noviembre, la elección es clara: nuestros estudiantes y comunidades merecen un líder que defienda la educación pública y apoye a los educadores sindicalizados, y ese líder es Xavier Becerra”, agregó Goldberg.

Para el alcalde de San José, Matt Mahan, Becerra demostró en el debate lo que significa un liderazgo reflexivo y mesurado.

“Sabe lo que está en juego, comprende los desafíos que enfrenta nuestro estado y tiene la experiencia necesaria para unir a la gente y lograr resultados”, afirmó Mahan, al mencionar que California necesita un gobernador que pueda liderar con convicción y sentido común.

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El presidente de SEIU Consejo Estatal de California y SEIU 2015, Arnulfo de la Cruz, aseguró que en California se necesita un liderazgo con trayectoria comprobada y resultados.

“Xavier Becerra ha dedicado su carrera a luchar por los trabajadores y a defender nuestra democracia, y tiene la experiencia necesaria para brindar resultados a las familias californianas”, destacó el líder sindicalista.

De la Cruz dijo que en un momento en que Trump intenta recortar la atención médica o enviar a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza a las comunidades, Becerra lo enfrentará y defenderá los valores de California.

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El presidente de la Asamblea Estatal de California, Robert Rivas, afirmó que Xavier Becerra reúne la experiencia necesaria para afrontar los desafíos más difíciles que puede enfrentar California.

“A lo largo de su trayectoria profesional, (Becerra) ha luchado por ampliar el acceso a la atención médica, proteger nuestra democracia y defender a las familias californianas”, declaró Rivas.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, advirtió que el sistema de salud se encuentra en peligro, por lo que las comunidades de California necesitan a un gobernador que sepa cómo defenderse y ganar.

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“Becerra ha dedicado su carrera a luchar para garantizar que todos los californianos puedan consultar a un médico y acceder a la atención que necesitan“, destacó el alcalde.

Richardson dijo que Becerra contribuyó a la redacción de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, y cuando Trump intentó derogarla, el candidato demócrata lo llevó a los tribunales y ganó.

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