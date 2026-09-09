Steve Hilton propone abolir el DMV de California

El candidato republicano a gobernador de California, Steve Hilton, propuso abolir el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado debido a las altas tarifas que cobra por sus trámites y servicios.

Frente a la oficina del DMV de West Hollywood, Hilton anunció su propuesta para eliminar el DMV como agencia estatal independiente y reducir las tarifas anuales de registro de vehículos de California a $73 dólares.

Most states don’t even HAVE a DMV.



Yet California still makes people miss work and stand in soul-crushing lines?just to fill out basic forms that could easily be done online.



We’re going to ABOLISH it and convert the buildings into after-school clubs and job-training centers. pic.twitter.com/xVpEudD5Rf — Steve Hilton (@SteveHiltonx) September 9, 2026

“Vamos a cerrar esta burocracia estatal paternalista y sobredimensionada que trata a los californianos con absoluto desprecio. Ya basta. Basta ya del DMV, basta ya de las tarifas de matriculación desorbitadas”, declaró.

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Hilton aseguró que el mayor problema para los residentes de California es el costo de vida, por lo que su propuesta para reducir las tarifas de registro de vehículos es solo un paso para conseguir una vida más asequible.

“Como gobernador de California, puedo influir en la cantidad de dinero que les quitamos a los californianos. Y la forma más sencilla y rápida de ayudar a la gente con el costo de vida es que el gobierno les quite menos dinero”, expresó.

El candidato republicano mencionó que tiene como objetivo reducir los impuestos que impactan directamente a la clase trabajadora.

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“Los primeros $150,000 dólares estarán libres de impuestos. Y en las próximas semanas, presentaremos nuestros planes, la Operación Desperdicio Cero, para reducir el gasto excesivo y el despilfarro en nuestro Gobierno y así poder devolverles ese dinero”, dijo.

Hilton dijo que no se trata solo del impuesto estatal sobre la renta, sino de otros impuestos, tasas y cargos ocultos que el estado de California utiliza para, según declaró el republicano, estafar a todos los californianos.

“Empezando por el Departamento de Vehículos Motorizados, en la mayoría de los demás estados, registrar un vehículo cada año, a veces cada dos años, cuesta menos de $100 dólares“, aseguró.

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El candidato republicano dijo que, en cada evento que organiza durante su campaña, se acerca a las personas para preguntarles cuánto pagan por el registro de sus vehículos, y mencionó que algunos residentes de California afirmaron que han pagado desde $500 hasta $1,000 dólares.

Hilton propone que el DMV se someta a una auditoría de tres meses antes de ser disuelto como departamento estatal independiente.

De acuerdo con la campaña del candidato republicano, una entidad estatal más pequeña seguiría siendo responsable de expedir las licencias de conducir, prevenir el fraude, gestionar la identificación REAL ID y otros trámites y servicios de registro y seguridad.

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Servicios de matriculación, registro y renovación de vehículos serían responsabilidad de las oficinas de los condados y de centros de servicio locales certificados.

El equipo de Hilton afirmó que ninguna oficina del DMV en California cerraría sus puertas hasta que hubiera disponible una opción de servicio presencial equivalente o mejor en cada área.

Steve Hilton dijo que las propiedades del DMV que ya no fueran necesarias se ofrecerían primero a colegios comunitarios y programas de aprendizaje para que las utilizaran como centros de capacitación laboral. De lo contrario, los inmuebles se podrían vender.

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La propuesta del candidato republicano requeriría la aprobación legislativa, que incluiría lo que la campaña de Hilton describió como una “Ley para acabar con el DMV”.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California no se ha pronunciado en relación con la propuesta del candidato republicano a gobernador.

El rival de Hilton en las elecciones para gobernador de California, el demócrata Xavier Becerra, no ha emitido hasta este miércoles 9 de septiembre ningún comentario en relación con la propuesta del republicano para abolir el DMV.

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Hilton y Becerra se enfrentan en las elecciones generales de California del 3 de noviembre. Ambos candidatos sostendrán un debate, que será televisado, el miércoles 30 de septiembre.

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