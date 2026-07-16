Xavier Becerra supera a Steve Hilton en encuesta para gobernador de California

El demócrata Xavier Becerra tiene una amplia ventaja sobre el republicano Steve Hilton, de acuerdo con una reciente encuesta sobre los dos candidatos que contienden para gobernador de California en las elecciones de noviembre.

De acuerdo con el ejercicio llevado a cabo por el Instituto de Políticas Públicas de California, Becerra recibió el 61% de las preferencias, frente al 36% que obtuvo Hilton.

We’re taking nothing for granted and keeping our eyes on the prize.



We are hitting the trail every day until November to turn that support into votes. pic.twitter.com/AeaYKjgLe1 — Xavier Becerra (@XavierBecerra) July 16, 2026

El sondeo se llevó a cabo en inglés y español entre el 29 de junio y el 6 de julio, con entrevistas a 1,578 adultos de California. De los encuestados, 1,003 aseguraron ser votantes probables.

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Becerra superó a Hilton en varios aspectos demográficos: edad, género, propiedad de vivienda, ingresos, grupos raciales/étnicos y en las principales regiones del estado.

En cuanto al desempeño del gobernador de California, Gavin Newsom, más de la mitad aprueba su gestión, mientras que uno de cada cuatro está de acuerdo con las decisiones del presidente Donald Trump en relación con los asuntos ambientales.

Sondeo enfocado en el medio ambiente

La encuesta que el instituto llevó a cabo estuvo enfocada en los californianos y el medio ambiente.

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De acuerdo con la encuesta, el 85% de los votantes probables consideraron importantes las posturas de los candidatos a gobernador en temas como el medio ambiente, con el 60% de los demócratas que lo calificaron como “muy importante”, frente al 29% de los republicanos.

En el sondeo del Instituto de Políticas Públicas de California, se mostró que un gran número de residentes no desea que se construyan nuevos centros de datos en su zona, mientras que una cuarta parte de los encuestados está a favor de la construcción de centros de datos.

En otro reactivo de la encuesta se encontró que los residentes consideraron que los incendios forestales son el principal problema ambiental que enfrenta California, por delante del cambio climático, la excesiva regulación gubernamental y el suministro de agua.

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De las personas encuestadas, alrededor de seis de cada diez dijeron que los gobiernos estatales y locales no están haciendo lo suficiente para abordar el problema de los incendios forestales.

Xavier Becerra y Steve Hilton son los dos candidatos que se enfrentarán en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 para gobernador de California.

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