Steve Hilton: ‘no obstaculizaremos la aplicación de las leyes federales de inmigración’

Steve Hilton, el candidato republicano que apoya el presidente Donald Trump para la gubernatura de California respalda la inmigración legal hacia Estados Unidos y “no le gustaría ver nada parecido” a la violencia que desataron agentes enmascarados de ICE en Los Ángeles y otras partes del “Estado Dorado”, durante las redadas masivas de inmigración, en el verano de 2025.

A escasos días de las elecciones primarias del 2 de junio, una nueva encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) revela que cinco candidatos cuentan con un respaldo de dos dígitos. El demócrata Xavier Becerra (23%) y Hilton, ex presentador de Fox News (20%) se sitúan firmemente a la cabeza, seguidos por el demócrata Tom Steyer 15%, el republicano Chad Bianco (13%) y la demócrata Katie Porter (12%).

Los dos candidatos más votados, independientemente de su partido, avanzarán a las elecciones de noviembre.

En entrevista con La Opinión, Hilton dice que cree en necesidad de un cambio en la forma de gobernar California.

“California es el lugar más asombroso del mundo”, afirma. “Soy un inmigrante orgulloso, un nuevo ciudadano estadounidense. Mis padres eran húngaros. Eran refugiados del comunismo, y yo nací en Inglaterra”, dijo.

Hilton se mudó a California en 2012 con su esposa y sus dos hijos. Ha sido catedrático en la Universidad de Stanford; fundó un negocio y desarrolló una carrera en los medios de comunicación.

“He vivido el sueño californiano y razón por la que me postulo es que ese sueño, simplemente no está al alcance de la mayoría de la gente”, afirma. “Llevamos ya 16 años con un solo partido controlando todo en California. Ha sido un experimento en una forma particular de gobernanza: la gobernanza progresista; una forma que el partido que ha estado a cargo utiliza para afirmar que constituye un modelo para el resto de la nación”.

“Pero si observamos los hechos, no resulta ser un modelo muy bueno para seguir. Seamos realistas: Hoy en día, California tiene la tasa de pobreza más alta de cualquier estado. Estamos empatados con Luisiana en el primer puesto. Tenemos la tasa de desempleo más alta de los 50 estados y, con gran diferencia, el costo de vida más elevado”.

Hilton afirma que, si se desglosa ese costo de vida, se encuentra que los precios de la gasolina son los más altos del país; las facturas de electricidad son las más altas de la historia —con la excepción de Hawái—; los costos de vivienda son los más elevados y el índice de propiedad de vivienda es el más bajo.

En cuanto a algunas de las medidas más cualitativas, cita que, en sus clasificaciones anuales, el U.S. News & World Report sitúa a California en el puesto 50 de 50 estados en lo que respecta a oportunidades.

“Esa es una estadística vergonzosa, si consideramos que deberíamos pensar en California como el hogar de las oportunidades”, afirma y añade que la revista Chief Executive, en una encuesta anual sobre las condiciones empresariales; durante los últimos 10 años, California ha ocupado el puesto 50 de 50 estados.

“Cuando nos concebimos como el hogar de los emprendedores y la innovación —y de todos estos valores—, creo que resulta evidente que necesitamos un cambio de rumbo y un cierto equilibrio en nuestro sistema”, indica.

“No es saludable que un solo partido controle absolutamente todo durante un periodo tan prolongado; por ello, propongo un plan de cambio positivo y pragmático destinado a hacer que California, sea asequible. Gasolina a 3 dólares, reducir las facturas de electricidad a la mitad, exención de impuestos sobre los primeros 100.000 dólares de ingresos y la posibilidad de adquirir una vivienda que esté al alcance de su bolsillo: mi plan busca convertir a California, una vez más, en el mejor lugar para formar y criar una familia, así como para fundar y gestionar un negocio. Ese es mi plan”.

En materia de inmigración, la cual no menciona en su probable plan de gobierno, Hilton señaló que aboga por la inmigración legal y la aplicación pacífica de las leyes federales, y criticó la dependencia del sistema actual respecto a los trabajadores indocumentados y los del sector agrícola de California.

Usted ha criticado el enfoque de California respecto a la aplicación de las leyes de inmigración y la política fronteriza. ¿De qué manera abordaría su administración la inmigración de forma diferente, particularmente en lo que respecta a la cooperación con las autoridades federales y a los trabajadores indocumentados que han residido en California durante años, y al acceso a la educación y a los servicios de salud para las familias inmigrantes?

“He declarado claramente que soy un candidato de la comunidad de inmigrantes legales y para la comunidad de inmigrantes legales”, respondió Hilton. “A muchas personas se les está negando el acceso a los peldaños básicos de esa “escalera de oportunidades” que deseamos ver para nuestras comunidades inmigrantes aquí en California”.

“Crecí en un hogar inmigrante de clase trabajadora en Inglaterra; sé exactamente lo que eso significa. Mi padrastro también era húngaro y trabajaba en la construcción. Esa fue mi infancia: ayudando, ganando un poco de dinero extra en las obras de construcción. Mi primer empleo fue como gerente de proyectos para una empresa constructora. Por lo tanto, comprendo esto profundamente”.

Hilton advierte que la política de inmigración no es responsabilidad del gobernador, sino del gobierno federal.

“Coincido con todos los argumentos que han esgrimido los demócratas en los últimos años acerca de la importancia de respetar los resultados electorales y de no socavar la democracia”, añadió. “Los resultados de las últimas elecciones presidenciales fueron muy, muy claros: un candidato [Donald Trump], un partido [Republicano] ganó todos los estados indecisos y obtuvo el voto popular con una plataforma muy definida en materia de política de inmigración.

“Ahora, la administración está ejecutando el veredicto del pueblo”, enfatizó.

En efecto, la Administración Trump ha utilizado el tema migratorio como su principal plataforma política mediante las deportaciones masivas. Prometió un millón de deportaciones al año.

De hecho, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprehendieron a más de medio millón de inmigrantes indocumentados en 2025, y actualmente realizan cerca de 1,200 detenciones diarias.

¿Trabajará usted activamente en contra de los resultados de las elecciones de 2024 en lo que respecta a la política de inmigración?

“Siendo realistas, si uno desea ser fiel a sus principios debería defender la Constitución y el Estado de derecho”.

En Steve Hilton los californianos “no verían nada nada parecido” a la confrontación que se vivió en Los Ángeles el verano pasado con los enmascarados agentes de inmigración, o, peor aún, en Minneapolis -a principios de este año- con los asesinatos de los activistas estadounidenses Nicole Good y Alex Pretti.

“Eso no sucederá mientras yo sea gobernador, pues adoptaremos un enfoque basado en la premisa de que todas las leyes deben hacerse cumplir de manera pacífica; y no obstaculizaremos la aplicación de las leyes federales de inmigración”, afirmó Hilton.

Dado que usted está a favor de las medidas de aplicación de la ley adoptadas por el presidente Trump contra los inmigrantes, ¿cuál será su enfoque como gobernador? Porque, según datos, alrededor del 70 % de los trabajadores agrícolas de California son indocumentados.

“En primer lugar, no calificaría el enfoque de la administración como una postura “en contra” de los inmigrantes. Cada año recibimos en Estados Unidos a un gran número de inmigrantes legales. Yo respaldo plenamente esa realidad. Estoy a favor de la inmigración, pero esta debe ser una inmigración legal”.

Según Hilton, ha pasado mucho tiempo en la zona agrícola de California, aprendiendo y conviviendo con agricultores y trabajadores del campo, con los cuales coincido en que “no resulta saludable para nuestra sociedad que una parte tan considerable de la misma [industria agrícola] dependa de la transgresión de la ley; ya sea por parte de los propios trabajadores o de los empleadores”.

“Esta situación no es buena ni sana”, enfatizó el candidato, quien describió esa realidad como “la consecuencia de al menos 50 años de políticas—, en la que tanto demócratas como republicanos han tenido su cuota de responsabilidad” en la contratación de trabajadores indocumentados.