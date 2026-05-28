Tom Steiner gasta cerca de $200 millones de dólares en su intento de gobernar a California

Al margen del resultado que arroje la carrera para elegir al nuevo gobernador de California antes de concluir el año, la campaña de Tom Steiner pasará a la historia como una de las más costosas llevada a cabo por un aspirante a la candidatura demócrata estatal.

El neoyorquino de 68 años lleva gastados cerca de $200 millones de dólares en la compra de la publicidad necesaria para tratar de aventajar a Xavier Becerra, exfiscal general del estado y exsecretario de salud de la administración Biden, quien carece de los fondos suficientes para competir de la misma manera.

De acuerdo con datos recopilados por AdImpact, empresa de seguimiento publicitario, Tom Steiner ha gastado o contratado más de $195 millones de dólares en campañas de promoción difundidas por televisión abierta, cable y radio.

Dicha cantidad de dinero equivale a más de 20 veces lo gastado por Becerra, su rival más cercano en cuanto a dólares invertidos en las campañas de aspirantes en California.

La cantidad de dinero gastada por Tom Steiner equivale a más de 20 veces lo invertido por Xavier Becerra, su rival más cercano en la carrera por la candidatura demócrata para gobernar a California. (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP)

De hecho, los adversarios políticos del exgestor de fondos de cobertura convertido en activista liberal le reprochan utilizar parte de su fortuna para tratar de comprar el cargo de gobernador en el “Estado Dorado”.

El punto es que, a nivel nacional, nadie se le acerca al gasto destinado a concretar el deseo de Steiner por convertirse en mandatario estatal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el equipo de campaña de Katie Porter, exmiembro de la Cámara de Representantes y quien también figura como aspirante a la candidatura demócrata, le echó en cara al filántropo recurrir a su fortuna personal con el objetivo de posicionarse ante los californianos como la mejor opción de candidato a gobernador que podrían tener.

“Ella no está gastando cientos de millones de dólares de su fortuna personal tratando de comprar la gobernación”, indica la misiva.

Cabe señalar que la carrera para ser el próximo gobernador de California ha despertado un enorme interés y, además de los tres aspirantes ya mencionados, aparecen Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles; y Tony Thurmond, superintendente estatal de Educación Pública.

En este momento, las campañas entraron en su recta final rumbo a las primarias del 2 de junio.

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