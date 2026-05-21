Denuncian a Tom Steyer por publicidad encubierta con influencers y violaciones a la transparencia electoral

El empresario multimillonario y candidato demócrata a la gubernatura de California, Tom Steyer, enfrenta una nueva controversia luego de que se presentara una denuncia formal ante la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC) por presuntas violaciones a las leyes de transparencia electoral relacionadas con contenido patrocinado en redes sociales.

La queja fue presentada por el abogado Nick Rowley en representación de la creadora de contenido Margaret “Maggie” Reed, quien asegura que la campaña de Steyer le pagó para publicar contenido político favorable al candidato en TikTok, Instagram y X sin informarle que la ley estatal exigía revelar que se trataba de publicidad pagada.

Según la denuncia, la campaña habría ofrecido un contrato por $5,000 dólares a cambio de publicaciones digitales relacionadas con Steyer. Además, el documento señala que el acuerdo incluía cláusulas de confidencialidad que impedían hablar públicamente sobre el pago recibido, lo que presuntamente contraviene las normas de transparencia política de California.

“El problema no es únicamente el pago a influencers, sino la supuesta omisión deliberada de las obligaciones legales de divulgación”, sostuvo el abogado Nick Rowley en declaraciones incluidas en la denuncia. “No se puede pagar a influencers, omitir informarles sobre los requisitos de divulgación, exigir silencio sobre el pago y luego acusar al creador de actuar incorrectamente”, afirmó.

La legislación de California señala que cualquier comité político que pague a una persona para publicar contenido político en internet debe notificarle que el material debe incluir una advertencia visible indicando que se trata de contenido patrocinado.

La denuncia también acusa a la campaña de reportar incorrectamente los pagos en los formularios financieros oficiales. De acuerdo con el expediente, el gasto fue clasificado como “TEL” en lugar de “WEB”, además de omitir detalles sobre las plataformas digitales y las cuentas utilizadas para difundir el contenido político patrocinado.

Posteriormente, Maggie Reed habría agregado una etiqueta aclarando que el contenido fue “pagado por Tom Steyer”, después de enterarse de las obligaciones legales, y más tarde eliminó las publicaciones por completo.

El caso se suma a otras investigaciones recientes sobre la estrategia digital de Steyer. De acuerdo con una investigación de The Washington Post, la campaña del candidato habría pagado miles de dólares a múltiples influencers para promover su imagen en redes sociales sin revelar adecuadamente la relación comercial.

La publicación reveló que algunos creadores recibieron pagos de entre $2,000 y $10,000 dólares por contenido favorable hacia el candidato, mientras que reguladores de California ya investigan posibles infracciones relacionadas con publicaciones sin etiquetas de patrocinio.

La campaña de Steyer negó haber actuado ilegalmente y aseguró que los creadores de contenido sí fueron notificados sobre las reglas de divulgación. Kevin Liao, portavoz de la campaña, declaró que “la campaña cree en compensar a las personas por su tiempo y trabajo” y sostuvo que las acusaciones “carecen de fundamento”.

La controversia ocurre en medio de una de las campañas para gobernador más costosas en la historia de California. Diversos reportes señalan que Steyer ha invertido más de 130 millones de dólares de su propio patrimonio en la contienda electoral de 2026.

Especialistas en ética electoral han advertido que el crecimiento del marketing político con influencers podría abrir una nueva zona gris en la regulación electoral digital, especialmente cuando el contenido patrocinado se presenta como apoyo espontáneo o “auténtico” de creadores populares en redes sociales.

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