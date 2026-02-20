Candidato a gobernador Tom Steyer se lanza contra ICE y Trump ante operaciones contra inmigrantes

Tom Steyer, aspirante a gobernar California, lanzó una nueva campaña que pide abolir a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de criticar las políticas económicas del presidente Donald Trump.

“Fight Back” es el título del nuevo anuncio en video de Steyer que critica cómo la administración Trump invierte fondos en perseguir a inmigrantes.

“Trump está gastando miles de millones para enviar a hombres armados y peligrosos a nuestras calles. Mientras el pueblo de California está siendo perjudicado por el alto costo de vida”, dice la campaña. “Trump está perjudicando a California y a los californianos. He estado en contra de Trump y luchando contra él desde 2017”.

Steyer también recuerda que millones de personas se unieron a su campaña “Need To Impeach”, que lanzó para exigir al Congreso responsabilizar a Trump.

“Trump cree que los californianos somos demasiado débiles o cobardes para darle la contra. Está metiéndose con las personas equivocadas”, agrega su mensaje.

El anuncio lanzado este viernes también se enfoca en cómo la administración Trump agrava la crisis de asequibilidad.

“En lugar de cumplir con los requisitos básicos como los cupones de alimentos y reducir el costo de la ACA (Ley de Seguro Asequible), la administración Trump ha utilizado más de $85 mil millones de dólares de los contribuyentes para financiar a los agentes de ICE, que atacan y aterrorizan a las comunidades latinas e inmigrantes”, indicó la campaña de Steyer.

El multimillonario compite para ser el candidato del Partido Demócrata y contender en noviembre próximo.

“De ser elegido gobernador, Steyer ha prometido que California continuará liderando la resistencia contra Trump”, expone su oficina de campaña.

Steyer es un multimillonario, empresario, político y ambientalista fundador y exsocio director sénior de Farallon Capital, y cofundador de OneCalifornia Bank, que posteriormente se convirtió en Beneficial State Bank.