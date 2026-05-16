Tom Steyer, en la mira por pagos a influencers durante campaña electoral

La campaña del multimillonario demócrata Tom Steyer quedó bajo investigación en California luego de que saliera a la luz una estrategia digital basada en pagos a influencers para promocionar su candidatura sin revelar claramente que se trataba de contenido patrocinado.

The Washington Post reveló cómo creadores de contenido en TikTok e Instagram recibieron dinero para difundir mensajes favorables a Steyer en plena carrera por la gubernatura de California.

De acuerdo con registros estatales de financiamiento electoral, algunos influencers recibieron miles de dólares por publicaciones políticas. Uno de los casos más visibles fue el del creador Jason Chu, quien cuenta con más de 130 mil seguidores entre TikTok e Instagram.

En febrero, Chu publicó un video analizando el pasado de Steyer como magnate de fondos de inversión y defendiendo su supuesta transformación hacia causas progresistas y ambientales. Sin embargo, el influencer omitió mencionar que había recibido $2 mil por “comunicaciones en línea” vinculadas a la campaña del demócrata. Este video acumuló más de 10 mil reproducciones.

Influencers, TikTok y dinero político

La investigación señala que la campaña de Steyer utilizó una red de influencers con distintos niveles de audiencia para intentar posicionar al empresario como un “multimillonario ético” y cercano a las causas sociales.

Según documentos oficiales, la campaña también pagó $10 mil al influencer Isaiah Washington, quien tiene 1.8 millones de seguidores en TikTok. En uno de sus videos —que posteriormente fue eliminado— el creador de contenido entrevistó a Steyer y elogió su personalidad mientras cuestionaba si los jóvenes podían confiar en alguien que se enriqueció gracias al capitalismo.

A decir del medio citado, ninguna de las publicaciones incluía advertencias visibles indicando que el contenido era patrocinado.

La campaña habría canalizado varios de estos pagos a través de Gutsy Media, una firma de consultoría y producción audiovisual que recibió más de $300 mil por servicios digitales y de producción, según registros estatales.

Además, la polémica escaló después de descubrirse una oferta publicada en la plataforma SideShift, donde se ofrecían pagos de apenas 10 dólares por publicación a creadores que subieran entre uno y tres videos diarios apoyando a Steyer. El anuncio prometía bonos para contenidos que superaran las 100 mil visualizaciones.

Posteriormente, la oferta fue modificada para anunciar pagos de mil dólares mensuales y añadir la obligación de incluir avisos legales de contenido patrocinado.

California investiga posibles violaciones electorales

La situación derivó en una investigación formal por parte de la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC), organismo encargado de supervisar el financiamiento electoral.

La legislación estatal aprobada en 2023 obliga a influencers y creadores digitales a revelar claramente cuando reciben dinero para apoyar o atacar candidatos políticos. California es uno de los pocos estados con una regulación específica sobre propaganda electoral en redes sociales.

Beatrice Gomberg y Kaitlyn Hennessy, las creadoras de contenido que impulsaron la denuncia, sostienen que la estrategia de Steyer buscaba fabricar artificialmente una sensación de apoyo popular.

“Está intentando crear la apariencia de un movimiento popular, pero de forma artificial y muy engañosa”, declaró Gomberg al medio citado.

Por su parte, Kevin Liao, portavoz de la campaña de Steyer, negó irregularidades y aseguró que la campaña sí informó a los creadores sobre sus obligaciones legales.

“La campaña cree en compensar a las personas por su tiempo y trabajo”, afirmó Liao.

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