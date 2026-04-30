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Tom Steyer, aspirante a gobernador de California, propone imponer más impuestos a los multimillonarios

“Soy el multimillonario que quiere gravar con impuestos a otros multimillonarios”, señala Tom Steyer, aspirante a gobernador de California

Tom Steyer, aspirante a gobernador de California

Tom Steyer ha invertido $132 millones de dólares a su campaña para obtener la candidatura rumbo a las primarias demócratas. Crédito: Jeff Chiu | AP

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Por  Evaristo Lara

Tom Steyer, aspirante a gobernador de California y quien posee una fortuna estimada en cerca de $2,400 millones de dólares, propone que las personas adineradas y las corporaciones paguen mayores impuestos con respecto a su aportación actual.

De hecho, se define a sí mismo como un traidor de la clase a la cual ha pertenecido durante años, pero confía que a través de un gravamen más estricto de impuestos podrá sacar adelante al “Estado Dorado” en caso de ser elegido como candidato en las primarias demócratas a celebrarse el 2 de junio.

“Soy el multimillonario que quiere gravar con impuestos a otros multimillonarios”, suele señalar durante los encuentros que llega a sostener frente a sus simpatizantes.

Sin embargo, diversos analistas políticos consideran que sus promesas son poco realistas y están dotadas de un sello para atraer a los votantes.

Lo cierto es que sólo le ha dado un ligero impulso a la propuesta de subirles los impuestos para empresarios más acaudalados del estado al cual aspira gobernar.

“Si vienes aquí, creas una empresa y ganas muchísimo dinero, ¡genial! Pero ustedes forman parte de un sistema; dependen de un sistema construido, básicamente, por gente pobre. Si no están dispuestos a pagar lo que les corresponde, siento que les están faltando al respeto a esas personas”, señaló Steyer durante una entrevista concedida a la agencia Associated Press (AP).

Tom Steyer figura entre los favoritos para imponerse en las elecciones de su partido a celebrarse el 2 de junio. (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP)

Otro punto de controversia señalado por los detractores del empresario, filántropo y político originario de Nueva York es la enorme cantidad invertida en su campaña para ganar la candidatura demócrata.

Y es que se asegura ha gastado casi 30 veces más en anuncios que su oponente demócrata más cercano.

Con respecto a su propuesta política, está basada en tres ejes primordiales: el cambio climático, el alto costo de vida en California y las amenazas que representa la administración Trump.

De esa manera, se ha logrado posicionar como uno de los aspirantes mejor ubicados en algunas encuestas anticipadas a las primarias.

“No soy de los que envidian el éxito ajeno”, gusta mencionar en sus discursos.

Hasta el momento, se calcula que Steyer lleva gastados más de $132 millones de dólares en su campaña, lo cual la convertiría en la más costosa en la historia del estado.

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