Legisladores apoyan medidas para proteger el voto en California

Legisladores y activistas promovieron este miércoles en Sacramento medidas para la protección del voto en California a poco menos de tres meses de las elecciones generales del 3 de noviembre.

En su calidad de asesor del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA, el candidato demócrata para gobernador de California, Xavier Becerra, fue uno de los oradores en la conferencia de prensa, en apoyo a dos proyectos de ley estatales relacionados con la Ley de Derechos Electorales.

Uno de ellos (SB 1164) prohíbe de manera general a los gobiernos locales y agencias estatales cualquier acción que pueda resultar en la supresión del voto; mientras que el otro (SB 1306) propone ampliar el acceso lingüístico a los votantes con dificultades para leer inglés.

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Becerra aseguró que la democracia vive y se nutre del voto, y si los estadounidenses o los californianos no votan, muere la democracia.

“Hemos visto con demasiada frecuencia cómo hay personas malintencionadas que intentan menoscabar el voto, interferir en él, bloquearlo o decirte que no debes participar en la democracia”, expresó Becerra.

El candidato y asesor de la UCLA afirmó que el bloqueo al voto se lleva a cabo mediante ataques políticos procedentes de Washington D.C.

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Becerra hizo mención de campañas para confiscar cientos de miles de papeletas electorales, incautadas por las fuerzas del orden para hacer creer a la gente que se está llevando a cabo un fraude en las elecciones de California.

“Porque entendemos que la democracia vive y muere con el voto, y queremos que prospere, por eso estamos aquí, para luchar por su supervivencia, para luchar por que prospere, para luchar contra aquellos que creen que es fácil utilizar el dinero para socavar el voto“, añadió Becerra.

Las medidas impulsadas por los legisladores, como la Ley de Derechos Electorales de 2026 (CVRA), de la senadora Sabrina Cervantes, tienen como propósito proteger tanto la seguridad electoral como el acceso al voto para los casi 23 millones de votantes elegibles de California.

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Becerra elude a la prensa

En su primera aparición pública en el Capitolio de Sacramento desde las elecciones primarias del 2 de junio, el candidato demócrata a gobernador de California evitó hacer declaraciones a la prensa, tras su participación en la rueda de prensa.

Becerra caminó rápidamente hacia un automóvil mientras los reporteros lo bombardeaban con preguntas sobre su oposición a una medida electoral que exige la identificación del votante en futuras elecciones de California y si tendrá debates con su oponente republicano, Steve Hilton.

El candidato demócrata se negó a responder, mientras que su portavoz, Jonathan Underland, aseguró que Becerra tenía planes de debatir con el candidato republicano.

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Cuando se le preguntó al portavoz sobre el motivo por el que Becerra no accedía a las preguntas de la prensa, Underland dijo que el demócrata estaría mucho tiempo en la ciudad de Sacramento en las próximas semanas.

“Va a pasar mucho tiempo con los periodistas con los que tendrá que trabajar si resulta elegido“, declaró el portavoz del candidato demócrata a gobernador de California.

Underland explicó que la agenda de Becerra para este miércoles estaba muy apretada, con la asistencia a un evento relacionado con la atención médica en Fresno, al que no tendría acceso la prensa.

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La última ocasión que Xavier Becerra accedió a responder preguntas de un grupo de periodistas fue el 9 de junio, en Los Ángeles.

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