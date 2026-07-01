Los Ángeles rechaza propuesta del derecho al voto para no ciudadanos

El Ayuntamiento de Los Ángeles rechazó llevar a las boletas electorales de noviembre la propuesta de permitir el derecho al voto a los no ciudadanos en las votaciones municipales y de la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Los miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles votaron este martes 30 de junio a favor de retirar la medida que habría llevado la propuesta a las papeletas del proceso electoral del 3 de noviembre.

Los concejales votaron para enviar el borrador de la propuesta a un comité para su estudio adicional, luego de que varios miembros afirmaron que no había sido revisado adecuadamente, según informó el periódico “Los Angeles Times”.

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Inicialmente, el Ayuntamiento de Los Ángeles había dado su aprobación para que la iniciativa estuviera en las papeletas de noviembre.

Si se convierte en ley, las personas con algún tipo de estatus legal, como los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los titulares del Estatus de Protección Temporal y los residentes permanentes legales, podrían votar en las elecciones municipales.

“Mi preocupación es que, si esto se somete a votación, los electores no sabrán realmente por qué están votando, porque nosotros tampoco lo sabemos“, dijo la concejala Traci Park, durante la reunión de este martes del Concejo Municipal de Los Ángeles.

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“No quiero que esto se imponga a la fuerza, que se vea como algo negativo para la ciudad de Los Ángeles. Quiero que se apruebe”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez, promotor principal de la defensa de la propuesta.

Quienes apoyan la iniciativa aseguraron que daría a los contribuyentes la oportunidad de opinar sobre las políticas de sus comunidades. Sin embargo, los críticos de la propuesta sostuvieron que iría en contra de la voluntad de los padres fundadores.

Otras ciudades, como San Francisco, permiten el derecho al voto a personas que no son ciudadanas estadounidenses.

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Cuando parecía que la propuesta tendría la oportunidad de ser votada en noviembre por los electores de Los Ángeles, los miembros del Concejo Municipal descartaron esa posibilidad.

En una votación aparte, el Ayuntamiento también descartó los planes para una medida electoral de noviembre que habría otorgado a los concejales poder sobre las políticas del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Actualmente, esa responsabilidad recae en la Junta de Comisionados de Policía de Los Ángeles, cuyos miembros son nombrados por el alcalde.

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En una votación de 8 a 6, el consejo decidió estudiar más a fondo la propuesta después de que el sindicato que representa a los agentes de base del LAPD amenazara con demandar a la ciudad, alegando que los negociadores laborales no se habían reunido con ellos para hablar sobre la propuesta.

Las elecciones generales en la ciudad de Los Ángeles se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre de 2026.

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