Los Ángeles a un paso de dar a sus residentes no ciudadanos el derecho al voto en  elecciones municipales

¿Está listo Los Ángeles para dejar a sus residentes indocumentados votar en las elecciones locales?

“Si viven, trabajan, pagan sus impuestos y tienen una familia aquí; o son propietarios de pequeños negocios, merecen tener una voz en la ciudad de los Ángeles”, dijo el concejal de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez.

“Esto es acerca de la representación local, no de hacer cambios en las elecciones estatales y federales. Ya lo hacen 40 estados como Maryland y ciudades como San Francisco, y existe la posibilidad en Washington”, dijo.

El Concejo de Los Ángeles aprobó una propuesta que aparecerá en la boleta electoral del 3 de noviembre para permitir a los angelinos que han vivido por largo tiempo en la ciudad y que no son ciudadanos, a que puedan votar en las elecciones locales.

La iniciativa, impulsada por el concejal Hugo Soto-Martínez, ha generado elogios y críticas.

La propuesta indica que si bien la ciudad de Los Ángeles carece de la autoridad para detener los operativos de migración, posee la habilidad para reformar su Constitución y empoderar a su población inmigrante para participar en las elecciones municipales y de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles

En qué consiste

Si es aprobada esta medida enmendaría la Carta Constitucional de la Ciudad de Los Ángeles (Los Angeles City Charter) y autorizaría que el Concejo adopte una ordenanza que permita a ciertos residentes no ciudadanos votar en las elecciones municipales.

No significa que de inmediato se garantizaría el derecho de votar a cualquier grupo. Lo que haría es dar autoridad legal a la ciudad para establecer un programa residencial de voto a través de una ordenanza, que requeriría la aprobación del Concejo y la firma de la alcaldesa.

En qué elecciones se aplicaría

Para los puestos de elección municipal como los integrantes del Concejo, la alcaldía y otros cargos como para contralor y fiscal, así como por los miembros de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Quienes votarían

Los poseedores de una tarjeta de residencia (green card), beneficiarios de los programas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros residentes que viven, trabajan, pagan impuestos y crían a sus familias en Los Ángeles.

“Esta iniciativa otorga derechos electorales a quienes han trabajado durante mucho tiempo para construir esta ciudad, como yo que llegué a los cinco años de Sinaloa (México), el mismo estado de donde provinieron los fundadores de esta urbe hace casi 250 años”, dijo Jesús Ramón Villalba Gastelúm, un dreamer que durante 21 años ha vivido, trabajado y amado esta ciudad.

Dijo que hoy se presenta una oportunidad valiosa y significativa para los trabajadores esenciales que han criado, alimentado y vacunado a la población, y que sostienen a la ciudad sobre los hombros.

“Si nuestro deber es pagar impuestos, nuestro derecho es tener representación”, dijo Jesús Ramón, quien también es activista del California Immigrant Policy Center.

Grace McManus, una inmigrante filipina, que ha vivido en Los Ángeles por 24 años, y es residente legal, dijo que contribuye al país cuidando a los adultos mayores más vulnerables, y pagando impuestos.

“No tengo voz ni voto sobre quién dirige los ayuntamientos ni sobre los cargos gubernamentales que afectan directamente mis desplazamientos diarios al trabajo o las políticas que debo acatar como residente local”, dijo.

En cambio, dijo que no se hace distinción alguna cuando se trata de los servicios que presta o de los impuestos que paga.

“Cumplo con mis obligaciones fielmente y sin cuestionamientos, por qué, entonces, debería existir discriminación al llegar a las urnas”, cuestionó.

“Es hora de que Los Ángeles garantice la representación política de sus residentes a la par de sus obligaciones fiscales”.

Lorena Zepeda, beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS), dijo que aunque sean inmigrantes, pagan impuestos cada año; y en su caso ha vivido por más de tres décadas en Los Ángeles sin derecho al voto.

“Debemos tener derecho a votar aunque sea a nivel municipal. Tengo fe en que esta medida sea aprobada, porque hemos engrandecido esta ciudad, y espero que nos dejen votar por nuestros representantes municipales y del distrito escolar”.

No es algo nuevo

En 2016, los votantes de San Francisco aprobaron una medida para permitir a los padres de los niños residentes en la ciudad, votar en la elección de la junta escolar, independientemente de su estatus migratorio.

De inmediato, un tribunal superior anuló la medida después de que el grupo conservador United States Justice Foundation y su presidente James V. Lacy demandaron en contra con el argumento de que violaba la Constitución de California.

Sin embargo, en 2023, un tribunal de apelaciones de San Francisco falló a favor del derecho de los padres inmigrantes a votar en las elecciones de la junta escolar.

En Estados Unidos, solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales y estatales. Pero las ciudades y los municipios pueden permitir que las personas que no son ciudadanas voten en las elecciones municipales y locales.

Para el año 2024, 19 localidades distintas permiten que las personas que no son ciudadanas voten en elecciones locales, mientras que siete estados, Alabama, Arizona, Colorado, Florida, Luisiana, Dakota del Norte y Ohio lo prohíben por completo.

En Vermont, tres localidades permiten actualmente el voto de personas no ciudadanas: Winooski, Montpellier y Burlington; cabe señalar que, antes de 1828, Vermont no imponía requisitos de ciudadanía para ejercer el derecho al voto.

“Queremos aprender de su experiencia, cómo lo lograron y qué mecanismos utilizaron, porque estamos decididos a permitir que los no ciudadanos puedan votar aquí en la ciudad de Los Ángeles”, dijo el concejal Soto-Martínez, quien presentó la propuesta un año de las violentas redadas migratorias que sacudieron a la ciudad, y cuando aún, sus habitantes viven con la zozobra de la separación familiar y la pérdida de ingresos debido al miedo.

“Existen muchas dudas sobre las acciones que podría emprender el gobierno federal si la medida es aprobada, pero la realidad es que ya están atacando a nuestras comunidades, separando familias, perjudicando a nuestros pequeños negocios y sembrando el terror”, dijo.

“No vamos a preocuparnos por lo que ellos hagan; debemos vivir conforme a nuestros valores como ciudad de Los Ángeles. Decimos que Los Ángeles es para todos, sin excepciones, y eso incluye garantizar que las personas tengan la posibilidad de votar en las elecciones locales”, agregó.

La oficina de Soto- Martínez no respondió a la pregunta de si aprobar esta medida no daría pie para que la Administración Trump y los republicanos intensificaran sus acusaciones sobre fraude electoral usando a los indocumentados para votar en elecciones.

En qué etapa se encuentra

El 17 de junio, con diez votos a favor y cinco en contra, la medida fue aprobada por los concejales. Votaron en contra los concejales Bob Blumenfeld, John Lee, Tim McOsker, Adrin Nazarian y Mónica Rodríguez.

“Apoyo el objetivo de ampliar la participación cívica de quienes contribuyen a Los Ángeles; sin embargo, dado que el Condado administra nuestras elecciones, esta propuesta no ha sido evaluada adecuadamente para determinar si realmente puede implementarse”, dijo la concejal Rodríguez.

Y agregó: “No quiero hacer promesas a nuestras comunidades que probablemente no podamos cumplir. También me preocupa que la creación de una nueva base de datos de votantes no ciudadanos pueda exponer involuntariamente a las comunidades inmigrantes a mayores riesgos; por ello, considero que esta propuesta requiere un análisis más profundo antes de seguir adelante”.

ACoM buscó la posición del candidato republicano a gobernador de California, Steve HIlton, pero no hubo respuesta de su oficina de campaña.

Los patrocinadores de esta medida son la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y el Sindicato de Maestros United Teachers Los Angeles (UTLA).

“Mientras que el presidente y sus aliados continúan dividiendo comunidades y restringiendo la participación cívica, Los Ángeles tiene la oportunidad de abrazar una visión más inclusiva de la democracia”, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN.

“Si tu vives, pagas impuestos y crías a tu familia aquí, mereces tener una voz en las decisiones que definen a tu ciudad”.

El destino final de esta propuesta está ahora en manos de los votantes de Los Ángeles, quienes en noviembre, decidirán si los residentes que no son ciudadanos deben tener una voz en las elecciones municipales.