Partidarios de la Medida ER declaran la victoria en el condado de Los Ángeles

Los partidarios de la Medida ER, incluida en la boleta de las primarias en el condado de Los Ángeles, declararon este martes la victoria de la propuesta.

La Medida ER propone establecer un impuesto sobre las ventas de medio centavo por cada dólar gastado, con el propósito de ayudar a financiar los servicios de salud en el condado de Los Ángeles.

Al inicio, tras los primeros resultados provisionales de las primarias, la noche del 2 de junio, la Medida ER comenzó con una mayoría de votos por el “no”. Sin embargo, conforme avanzó el recuento de sufragios, el “sí” a la propuesta recuperó terreno hasta tomar la delantera.

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De acuerdo con el recuento de votos más reciente, el “sí” a la Medida ER tiene el 50.6% (1,005,998 votos), mientras que el “no” cuenta con el 49.4% (982,593 votos).

Oficialmente, ninguna autoridad electoral ha declarado como ganadora a la opción del “sí” a la Medida ER, debido a la diferencia de apenas 23,405 votos con el “no” a la propuesta.

La Medida ER necesita una mayoría simple para que sea aprobada.

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“Hoy, los angelinos enviaron un mensaje claro: nos cuidamos los unos a los otros“, declaró Jim Mangia, director ejecutivo de St. John’s Community Health y portavoz de la campaña en favor de la Medida ER, en una entrevista con “Los Angeles Times”.

“Durante meses, vimos cómo Washington tomaba decisiones que privaban de atención médica a cientos de miles de nuestros vecinos, y hoy respondió el condado de Los Ángeles“, agregó.

De acuerdo con los promotores de la campaña, se organizaría este miércoles una conferencia de prensa para anunciar la “victoria histórica” de la Medida ER.

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La propuesta, presentada en la papeleta electoral como Medida ER, recuperó una desventaja inicial que presentó la noche del 2 de junio, cuando los resultados preliminares mostraban que los electores que votaron de forma anticipada no estaban a favor del impuesto sobre las ventas.

Desde 2012, los votantes no han rechazado un aumento del impuesto sobre las ventas en el condado de Los Ángeles, cuando una medida de transporte se quedó cerca de la mayoría de los dos tercios de la votación, que era necesaria para ganar, al quedar con el 66.1% de los votos.

La aprobación de la Medida ER impondría un nuevo impuesto sobre las ventas de medio centavo por cada dólar gastado en el condado de Los Ángeles.

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Los ingresos por el impuesto se destinarían a hospitales y clínicas locales que, de acuerdo con los promotores de la propuesta, sufren recortes en sus presupuestos debido a medidas federales.

Se prevé que la Medida ER pueda generar unos $1,000 millones de dólares al año, recursos que ayudarían a cubrir las deficiencias en la red de servicios de salud en el condado.

De ser aprobada, la Medida ER, impulsada por una coalición de defensores de la atención médica en el condado de Los Ángeles, entraría en vigor el 1 de octubre, con una duración de cinco años.

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