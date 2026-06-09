Randy Villegas avanza a elecciones generales del distrito 22 de California

El candidato demócrata Randy Villegas avanzó a las elecciones generales de noviembre para el distrito congresional 22 de California, instancia en la que enfrentará al republicano David Valadao, quien busca la reelección.

De acuerdo con el conteo de votos disponible este martes 9 de junio, Valadao estaba al frente de la elección, con el 41.8% (26,602 votos), y Villegas en el segundo lugar, con el 31.4% (19,995 sufragios).

I want to say with all my heart, and everything I have, thank you. To the twenty-five thousand ordinary people who donated to this campaign. The hundreds of volunteers sacrificed their time, sweat, and sunscreen to inspire their neighbors to participate in a system that has not? pic.twitter.com/aFPJq0NYFj — Randy Villegas (@Villegas_CA22) June 9, 2026

Según las primarias de California, los dos aspirantes que reciben el mayor número de votos avanzan a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el martes 3 de noviembre de 2026.

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Villegas, hijo de inmigrantes de clase trabajadora que labora en el taller mecánico de su familia, contendrá en las votaciones generales de noviembre para ganar la elección y llevar la voz de las familias trabajadoras al Congreso de los Estados Unidos en Washington D.C.

“Los votantes del Valle Central se han pronunciado y han declarado que el Valle no está en venta. A pesar del aluvión de dinero de corporaciones externas que se ha gastado en nuestra contra, hemos demostrado que la gente trabajadora está lista para el cambio”, declaró Villegas.

El candidato demócrata aseguró que la comunidad del Valle Central está lista para que el gobierno federal trabaje para todos y no solo a favor de los ricos y de las personas que tienen contactos.

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“Queremos que nuestros impuestos, ganados con tanto esfuerzo, se destinen a brindar atención médica asequible, no a guerras sin sentido en el extranjero“, agregó.

En su campaña, Villegas se negó a aceptar dinero de comités de acción política corporativos, con la confianza de llevar a cabo un cambio en una campaña impulsada por la comunidad.

La donación promedio para la campaña de Villegas para el Congreso fue de $53 dólares, y el 92% fue de $100 dólares o menos.

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CHC BOLD PAC felicita a Villegas

CHC BOLD PAC, brazo político del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU., manifestó su beneplácito por el avance de Randy Villegas a la elección de noviembre para el distrito congresional 22, que reúne a la mayor población latina de California.

“La victoria de Randy Villegas es un poderoso recordatorio de que la perseverancia, la comunidad y el trabajo arduo pueden superar incluso los obstáculos más difíciles“, dijo la presidenta de comité de acción política CHC BOLD, Linda Sánchez.

“Randy construyó un movimiento popular basado en los valores que definen al Valle Central. Su victoria refleja las aspiraciones de las familias trabajadoras que desean un líder que comprenda sus dificultades y luche por su futuro”, agregó.

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¿Quién es Randy Villegas?

Randy Villegas fue criado en el seno de una familia inmigrante trabajadora en el condado de Kern. Es profesor en un colegio comunitario y propietario de un taller mecánico.

Villegas, de 30 años, fue el primer miembro de su familia en obtener un doctorado y utilizó su educación para empoderar a otros como profesor universitario, mentor y organizador comunitario.

El político californiano se compromete a luchar en favor de las familias trabajadoras, por la protección de la democracia y por llevar al Congreso un liderazgo responsable y centrado en el pueblo.

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