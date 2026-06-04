Trump acusa a demócratas de ‘intentar robar’ elecciones en California

Sin presentar una prueba, el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de “intentar robar” las elecciones primarias para gobernador de California y de la alcaldía de Los Ángeles.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario criticó el voto por correo, que el gobierno de Gavin Newsom promovió para el proceso electoral del martes 2 de junio.

“Están intentando ROBAR LAS PRIMARIAS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y LAS PRIMARIAS PARA ALCALDE DE LOS ÁNGELES A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS. Aquí vamos con la cantidad masiva y tardía de BOLETAS POR CORREO”, escribió el presidente.

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En su mensaje, publicado la noche de este miércoles, Trump dijo que los demócratas retrasaron el conteo de votos, pero no presentó ninguna prueba para sustentar sus declaraciones.

Trump también aseguró que el proceso electoral estaba bajo investigación de la fiscalía de Estados Unidos en el distrito central de California, afirmación que tampoco ha sido corroborada.

“Los votos están estancados. Puede que no se conozcan hasta dentro de semanas. La fiscalía de los Estados Unidos en Los Ángeles está investigando el caso. ¿Por qué se retrasa el recuento de votos?”, expresó Trump en una publicación posterior.

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La noche del martes 2 de junio, los funcionarios electorales de California publicaron los primeros resultados preliminares de las primarias.

El recuento de votos no se detiene en California. Crédito: Jae C. Hong | AP

En la contienda para gobernador de California, el republicano Steve Hilton estaba en primer lugar, con una ventaja sobre el demócrata Xavier Becerra.

Los resultados preliminares para la alcaldía de Los Ángeles, Karen Bass estaba al frente de la votación, seguido por la estrella de la telerrealidad, Spencer Pratt, quien recibió el apoyo público por parte de Trump.

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Las autoridades electorales de California dijeron que los primeros resultados preliminares consideraban únicamente los votos que se recibieron por correo que llegaron días antes de la jornada electoral, así como el de las boletas entregadas previamente en los centros de votación.

Además de los votos que se emitieron el día de las elecciones, para el recuento también son considerados las papeletas enviadas por correo que llegan hasta una semana después del día de las elecciones y que tengan la fecha del matasellos hasta el 2 de junio.

Se espera que los resultados finales sean confirmados y publicados unas semanas después del día de las elecciones primarias de California.

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