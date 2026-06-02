Bass confía en obtener los votos para reelegirse como alcaldesa de Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó tener plena confianza en obtener en las elecciones primarias, que se llevan a cabo este martes 2 de junio, los votos suficientes para buscar la reelección en el cargo en el proceso general de noviembre.

Bass cerró fuerte su campaña con diversos eventos durante el fin de semana para reunirse con residentes y solicitar su voto al presentar sus propuestas para la ciudad para los próximos cuatro años.

Now is the time to make your voice heard. I visited Venice to talk to voters and reflect on the progress we’ve made together to change our city.



I’m proud of the work we’ve accomplished, but there is still so much more to do. That’s why I’m asking for your support to continue? pic.twitter.com/0SpQKZD3Qo — Karen Bass (@KarenBassLA) June 2, 2026

Además de Bass, en las últimas horas previas al inicio de las elecciones primarias para la alcaldía, los otros dos candidatos destacados, la concejal Nithya Raman y la estrella de la telerrealidad Spencer Pratt, también hicieron sus esfuerzos para aspirar a recibir el mayor número de votos posible.

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Raman, antigua aliada de la alcaldesa Bass, sorprendió al Ayuntamiento de Los Ángeles al anunciarse como candidata en el último momento.

Pratt, quien fue una de las miles de víctimas que perdieron sus propiedades por el incendio Palisades de enero de 2025, ha hecho suyo parte del enfado que siente un gran sector de los votantes por la forma en que se manejó la emergencia.

En una entrevista con la cadena ABC, Bass aseguró no tener preocupación por quedar fuera en la elecciones generales de noviembre.

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“Yo no. Hay muchísimas encuestas. No me preocupa. Jamás sería imprudente. Jamás sería presuntuosa, pero creo que ningún candidato lo sea. Por otro lado, creo que estaré bien“, aseguró la actual alcaldesa de Los Ángeles.

Bass reconoció que algunos votantes estaban esperando hasta el último momento para votar. Sin embargo, cree que la razón es por la incertidumbre en la contienda para gobernador de California. Les pidió a los votantes que le den cuatro años más para terminar lo que empezó.

“Si todavía no se han decidido, recuerden esto: la falta de vivienda ha disminuido por primera vez en muchísimos años. 42,000 unidades de vivienda asequible, y habrá más. La delincuencia ha alcanzado su nivel más bajo en 60 años. Así que tenemos mucho que esperar en nuestra ciudad”, agregó Bass.

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En referencia a su contrincante Raman, Karen Bass dijo que se atribuye el logro de reducir la falta de vivienda en su distrito.

“Se atribuye el mérito. Ese es el trabajo de Inside Safe. Eso es lo que hicimos desde la alcaldía para ayudarla, al igual que ayudamos a todos los miembros del consejo municipal”, dijo Bass.

Raman ofrece rendir cuentas

Durante su campaña en Boyle Heights, Nithya Raman declaró que su trabajo representa un cambio en la trayectoria de la ciudad de Los Ángeles.

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“Creo que hemos estado gastando una cantidad extraordinaria de dinero para obtener resultados graduales sin rendir cuentas a los residentes”, expresó Raman.

Nithya Raman, en un evento de cierre de campaña en Los Ángeles. Crédito: Jae C. Hong | AP

La representante del consejo municipal dijo estar preocupada por los angelinos que pierdan la confianza porque pagan impuestos para que los fondos sean aprovechados en combatir las crisis de la falta de vivienda.

“Eso es lo que mi enfoque busca. Eso es lo que quiero ofrecer a los residentes. Quiero que la gente sienta un cambio tangible y confíe en que cada dólar se gasta con responsabilidad“, declaró Raman.

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Spencer Pratt no tuvo ningún acto público de campaña este lunes 1 de junio, antes del día de las elecciones. Se limitó a publicar un video en las redes sociales para intensificar sus críticas contra Nithya Raman, con quien pelea el segundo lugar en las preferencias.

“En este punto, votar por Nithya es un voto desperdiciado. Es una contienda entre Karen (Bass) y yo. Es un cambio contra más de lo mismo”, expresó Pratt en su mensaje.

De acuerdo con el equipo de campaña de Pratt, el candidato sostuvo reuniones con votantes por toda la ciudad durante este lunes, pero optó por no ser filmado.

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Si alguno de los candidatos a la alcaldía obtiene este martes más del 50% de los votos, ganará la contienda directamente. De lo contrario, los dos aspirantes con el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre.

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