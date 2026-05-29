Editorial: Por Karen Bass a la alcaldía de Los Ángeles

Uno de los puestos más importantes en las elecciones primarias californianas que culminan este martes es la alcaldía de Los Ángeles. Es más: el debate sobre quién conducirá las riendas de la ciudad en los próximos cuatro años es parte del análisis nacional del futuro, cuando Donald Trump ya no sea presidente y tendremos la oportunidad de corregir rumbo.

Para eso necesitamos una ciudad que avance, que mejore. Ahora.

Para el cargo se postulan 14 candidatos. Solo tres son significativos: la titular Karen Bass, Nithya Raman y Spencer Pratt.

Bass es la alcaldesa desde 2022; Raman,concejala municipal por el 4to. distrito desde el año 2020 y Pratt, ex protagonista de un reality show.

La demócrata Bass busca la reelección con base en su enérgico trabajo para reponer Los Ángeles de los incendios de 2025, combatir la falta de vivienda, sobrepasar la situación económica que arroja familias a la calle. Preparar Los Ángeles para un gran salto.

Es una activista experimentada. Ha sacado a Los Ángeles de un déficit presupuestario de mil millones de dólares evitando medidas de austeridad extrema y protegiendo los servicios esenciales. Lo hizo a través de un proceso presupuestario por fases. En vez de 1,600 despidos, la coalición de Sindicatos de la Municipalidad y otras uniones aceptaron concesiones financieras, incluyendo cinco cinco días libres sin goce de sueldo. Además, transfirió personal a departamentos municipales autónomos, tales como el Puerto de Los Ángeles y Los Angeles World Airports. Fue un logro avalado por el Concejo del cual Raman forma parte.

Durante su ejercicio los crímenes violentos se redujeron de manera sostenida; los homicidios llegaron a los números más bajos en 60 años. Aunque la tendencia es en parte nacional, vale.

Raman votó por reducir el presupuesto del Departamento de Policía y se opone a la expansión de la fuerza. Tiene sus razones ideológicas.

La desafía Spencer Pratt, un republicano adepto de Donald Trump, que perdió su hogar durante el incendio forestal en Palisades. Él lo convirtió en el núcleo emocional de su campaña: “ellos dejaron que nos quememos”. Es un aprendiz de Trump, con elementos de celebridad y el enojo permanente. Pero no es Trump. Aunque lo parafrasee diciendo que traerá “una nueva edad dorada para Los Ángeles”.

Sin embargo, está avanzando rápidamente. Le ayuda haber comenzado tarde, en enero, cuando otros candidatos importantes se retiraron, y cuando el tiempo podría no alcanzar para que la gente conociera sus debilidades. En el último reporte de recaudación – del 19 de abril al 16 de mayo – obtuvo $2.72 millones contra $283,000 de Bass. Para usar en los últimos días de campaña él tiene $3.26 millones para Pratt y Bass $3.13 . Raman, un millón y medio.

En tercer lugar aparece la concejal Nithya Raman. Es la retadora desde la izquierda, que se registró en febrero a pocas horas del cierre de la inscripción. La motivaron “nuevas revelaciones sobre la alcaldesa Bass y su manejo de los incendios forestales del año pasado, que dan vuelta completamente a la carrera por la alcaldía,” dijo. No está claro cuáles fueron las nuevas revelaciones.

Raman aboga por la estabilización de alquileres, protecciones para inquilinos, derechos laborales, creación de vivienda y protecciones para los trabajadores. Bass comparte estos objetivos pero en otro cronograma.

Considerando a los tres, La Opinión concluye que Karen Bass es la mejor candidata y apoya su victoria en estas elecciones, para el cargo de alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. No existen realmente motivos suficientes para preferir a Raman.

Raman tiene una licenciatura de Harvard y una maestría en planificación urbana del MIT. Y su trabajo antes de la política era planificadora urbana. Se puede decir que su paso por el Concejo ha sido positivo.

Por su parte, Bass ha estado gestionando una de las urbes más complejas del país, que con casi cuatro millones de habitantes es la segunda en todo el país, que ha ido de crisis en crisis en los últimos años. Trabajó como asistente médico después de graduarse con una licenciatura en Ciencias de la Salud en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills. En 2015 obtuvo una maestría de Trabajo Social en la Universidad de Sur de California.

Comenzó su intensa actividad como organizadora comunitaria en la secundaria. Pero en 1990 fundó Community Coalition, una organización de base del sur de Los Ángeles compuesta por latinos y afroamericanos, cuando las comunidades se miraban de lejos. Fue su directora ejecutiva durante 14 años.

Luego se postuló para la Asamblea Estatal de California, ganando las elecciones en 2004; cuatro años después fue electa Presidenta de este ente legislativo, la primera mujer de color en serlo en todo Estados Unidos. En 2010 la eligieron al Congreso federal, donde sirvió hasta 2022, cuando fue electa alcaldesa.

Este proceso electoral ha sido más difícil de lo que Bass podía anticipar. Quizás por el declive en su popularidad por haber estado en un viaje en Ghana cuando estallaron los incendios, después de prometer que no lo haría. Tanto Raman como Pratt se aferran a este episodio como motivo para votar por ellos. El tono de los ataques en las últimas semanas ha crecido, como si Karen Bass hubiera causado los fuegos.

La acusación no es suficiente. No desvirtúa la candidatura de la alcaldesa ni sus logros desde 2022. El error de Bass se empequeñece cuando se cuentan los logros. Ha hecho de Los Ángeles una ciudad mejor de la que era. Es cierto lo que dice, que se postula a la reelección “porque los cimientos están puestos”.

En el tema electoral que más resalta, el de los homeless, la falta de vivienda en la ciudad bajó en 18% bajo su gobierno, mientras que creció a nivel nacional. Su programa Inside Safe ofrece a las personas sin hogar alojamientos temporales en moteles y hoteles, acompañado de servicios de salud mental y apoyo para quienes sufren adicciones. El programa necesita importantes mejoras: el 40% de los participantes han vuelto a la calle debido a la lentitud en la asignación de viviendas permanentes.

La verdad es que la cuestión del desamparo es compleja; es un problema nacional e internacional y tiene como fuelle la pauperización de millones a medida que aumentan las brechas sociales y económicas.

Frente a todo esto, es sorprendente que Bass lidere las encuestas con solo el 26% de la intención de voto contra 25% de Raman y 22%. Son diferencias estadísticamente insignificantes, dentro del margen de error.

La foja de resultados que Raman publicita en su sitio de internet es importante. Son logros significativos en su distrito y para la ciudad entera. Como haber construido “la mayor cantidad de carriles para bicicletas de cualquier distrito del Concejo Municipal”, o eliminado la burocracia para dar luz verde a más viviendas. Pero esos logros son otras tantas razones para que Raman siga en funciones en el Concejo municipal, acumule experiencia para que en cuatro años, cuando Bass ya no pueda reelegirse por la limitación de términos electorales, se vuelva a postular. Total, Raman seguirá en su puesto hasta diciembre de 2028.