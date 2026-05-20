Trump respalda a Spencer Pratt para la alcaldía de Los Ángeles

El presidente Donald Trump manifestó su respaldo a Spencer Pratt en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles en las elecciones primarias del 2 de junio.

Trump no dudó en expresar su apoyo a Pratt, estrella de telerrealidad y afectado por el incendio Palisades, quien tiene como principales rivales a la actual alcaldesa, Karen Bass, y a la concejala Nithya Raman.

BREAKING: President Trump comes out in support of former reality TV star Spencer Pratt’s and his political rise in the race to be the next mayor of Los Angeles.



When asked if he sees any similarities between himself and the fellow reality-television-star-turned-politician, Trump… pic.twitter.com/m4MpFa7xhb — Fox News (@FoxNews) May 20, 2026

“Me gustaría que le fuera bien. Es todo un personaje. He oído que es un gran seguidor de MAGA. Le está yendo bien”, declaró Trump a los medios de comunicación este miércoles.

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Hasta la tarde de este miércoles, Pratt no se había pronunciado en relación con el respaldo de Trump. El aspirante ha ganado popularidad, impulsado por su indignación ante la forma en que se gobierna la ciudad, presentándose como un candidato que está en contra de la actual administración.

“Están frustrados por la vivienda, el transporte, la falta de hogar, la asequibilidad y muchos otros problemas; pero parece que los incendios forestales del año pasado han cristalizado esa frustración y esa ira“, expresó el profesor de comunicación política de la USC y la UC Berkeley, Dan Schnur.

“Él es el único candidato que realmente parece estar expresando esas frustraciones de una manera que está captando mucha atención“, añadió el catedrático.

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Mientras Pratt no había hecho ningún comentario sobre el apoyo de Trump, Bass y Raman aprovecharon el respaldo del presidente como prueba del tipo de alcalde que sería la personalidad de la telerrealidad.

“Tanto Trump como Pratt quieren que ICE invada nuestra ciudad y secuestre a nuestros vecinos“, escribió la actual alcaldesa en una publicación en las redes sociales.

“No es ninguna sorpresa que Donald Trump apoye a su aprendiz de Los Ángeles y ‘gran seguidor de MAGA’, Spencer Pratt”, expresó Raman en su cuenta de X.

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Sin embargo, los expertos en política opinaron que el apoyo que le manifestó públicamente Trump puede ser un aspecto negativo para su campaña a la alcaldía de Los Ángeles.

“California es un estado profundamente demócrata. Los Ángeles es una ciudad aún más demócrata“, dijo Schnur en una entrevista con la cadena ABC.

“No tiene una ‘R’ después de su nombre en la boleta electoral, pero cuanto más votantes sepan que Trump apoya su candidatura, más difícil será para Pratt llegar a un público más allá de la base conservadora republicana“, añadió Schnur.

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