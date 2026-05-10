Karen Bass no participará en foro de candidatos a alcaldía de Los Ángeles

Karen Bass anunció que no participará en un foro entre los candidatos a la alcaldía de Los Ángeles, programado para este miércoles 13 de mayo por la cadena Fox, según un comunicado publicado por la Liga de Mujeres Votantes del Gran Los Ángeles y el Instituto Pat Brown para Asuntos Públicos.

Los organizadores aseguraron que la actual alcaldesa había aceptado la invitación y firmado los papeles que confirmaban su asistencia al foro, cuyo objetivo es brindar a los votantes la oportunidad de escuchar a los aspirantes a liderar la ciudad “durante un periodo de desafíos extraordinarios”.

Se espera que en el encuentro participen la concejala Nithya Raman, el empresario Adam Miller y la activista Rae Huang. El presentador de reality show Spencer Pratt también había sido invitado, pero posteriormente declinó por un problema de agenda.

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“El retiro de la alcaldesa Bass es decepcionante“, declararon de forma conjunta la Liga de Mujeres Votantes y el Instituto Pat Brown en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Los foros públicos como este son un pilar fundamental de la rendición de cuentas democrática. Estos foros brindan a los votantes la oportunidad de escuchar a los candidatos compartir sus puntos de vista, responder preguntas y dialogar sobre los problemas que afectan a Los Ángeles”, agregaron.

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Los promotores del encuentro aseguraron que tienen una larga trayectoria como copatrocinadores de foros de candidatos, con el propósito de ser justos, no partidistas, sustanciales y centrados en los temas que más importan a los votantes.

“Seguimos comprometidos a brindar a los votantes oportunidades significativas para interactuar con quienes aspiran a cargos públicos“, reiteraron las organizaciones promotoras del foro entre candidatos a la alcaldía de Los Ángeles.

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En su comunicado, la Liga de Mujeres Votantes y el Instituto Pat Brown para Asuntos Públicos no informaron las causas por las que Karen Bass declinó la invitación a participar en el foro.

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