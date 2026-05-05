Celebridades dividen apoyo y donaciones entre contendientes a la alcaldía de Los Ángeles

Celebridades y figuras públicas dividen su apoyo y respaldo económico entre las campañas de los tres principales aspirantes a ganar la elección para la alcaldía de Los Ángeles.

La actual alcaldesa, Karen Bass, respalda su campaña con los logros que ha alcanzado durante su primer mandato, como su programa “Inside Safe” en el combate a la crisis de las personas sin hogar, para tener el respaldo suficiente para ser reelegida en el cargo.

Sin embargo, Bass, quien nunca ha perdido una elección en su carrera política, tiene como rivales en la contienda a Spencer Pratt, exprotagonista de un reality show, y a Nithya Raman, miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Votantes de Los Ángeles decidirán sobre la renovación de 200,000 farolas

Bass podría tener un camino poco complicado para encabezar las preferencias en las primarias del 2 de junio, pero tiene el tropiezo del incendio Palisades, que estalló la mañana del 7 de enero de 2025, cuando la alcaldesa se encontraba en Ghana como miembro de una delegación presidencial.

Karen Bass

Este lunes, Bass recibió el respaldo de la exvicepresidenta y excandidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris.

En un comunicado, Harris elogió el liderazgo de Bass y defendió los resultados de su administración en temas como la falta de vivienda, la seguridad y su postura frente a políticas federales.

Sigue leyendo: La alcaldesa Bass presenta propuesta de presupuesto para Los Ángeles

“La alcaldesa Karen Bass es la líder que Los Ángeles necesita ahora mismo. Ha logrado lo que muchos decían imposible: la primera disminución en dos años de la indigencia y la reducción de la delincuencia a niveles no vistos desde la década de 1960″, expresó Harris.

Para Karen Bass, el respaldo de Harris representa uno de los apoyos políticos más relevantes en la carrera por la alcaldía.

“Me siento profundamente honrada de contar con su apoyo. Refleja lo que estamos construyendo juntos: un Los Ángeles más seguro, más asequible y que no teme luchar por sus valores“, agradeció Bass.

Sigue leyendo: Karen Bass recibe apoyo de funcionarios electos latinos en Los Ángeles

Además de Harris, la excongresista tiene el apoyo de personalidades influyentes que han hecho patente su apoyo con donaciones individuales para su campaña electoral, que tienen un límite de $1,800 dólares.

Entre las personalidades que han manifestado su respaldo a Karen Bass están:

Edythe Broad : filántropa y fundadora de The Broad

: filántropa y fundadora de The Broad JJ Abrams : director de cine y televisión, productor de “Lost”, “Alias”, “Felicity”, “Star Wars: El Despertar de la Fuerza”, “Star Wars: El Ascenso de Skywalker” y “Misión Imposible III”.

: director de cine y televisión, productor de “Lost”, “Alias”, “Felicity”, “Star Wars: El Despertar de la Fuerza”, “Star Wars: El Ascenso de Skywalker” y “Misión Imposible III”. Samuel L. Jackson : actor nominado al Óscar por “Pulp Fiction”, la trilogía precuela de “Star Wars” y “Django sin cadenas”.

: actor nominado al Óscar por “Pulp Fiction”, la trilogía precuela de “Star Wars” y “Django sin cadenas”. La Toya Jackson : cantante, actriz y hermana de Michael y Janet Jackson.

: cantante, actriz y hermana de Michael y Janet Jackson. Jon Feltheimer : director ejecutivo de Lionsgate Entertainment.

: director ejecutivo de Lionsgate Entertainment. Gelila Puck : diseñadora y esposa de Wolfgang Puck.

: diseñadora y esposa de Wolfgang Puck. David Miner : productor ejecutivo de “30 Rock”, “Parks and Recreation” y “Brooklyn Nine-Nine”.

: productor ejecutivo de “30 Rock”, “Parks and Recreation” y “Brooklyn Nine-Nine”. Casa Vega: restaurante mexicano clásico en Sherman Oaks.

Spencer Pratt

Spencer Pratt, el exintegrante del reality show “The Hills”, ha sido un duro crítico de la administración de Karen Bass como alcaldesa de Los Ángeles, así como de su equipo de trabajo, respecto al incendio de Palisades, en el que su residencia quedó destruida.

Spencer Pratt ha sido un duró crítico de la gestión de la alcaldesa Karen Bass. Crédito: Andy Kropa/Invision | AP

Desde que anunció su candidatura de forma oficial, en febrero de 2026, Pratt, del Partido Republicano, ha recibido contribuciones para su campaña de destacadas celebridades.

Sigue leyendo: Spencer Pratt enfrenta riesgos para su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles

Entre las personalidades que apoyan a Pratt se encuentran:

Jeanie Buss : expropietaria de Los Angeles Lakers

: expropietaria de Los Angeles Lakers Katharine McPhee : cantante y actriz

: cantante y actriz Rick Salomon : jugador profesional de póker vinculado a Pamela Anderson, Paris Hilton y Shannen Doherty.

: jugador profesional de póker vinculado a Pamela Anderson, Paris Hilton y Shannen Doherty. Jeff Jenkins: productor de programas de telerrealidad como “The Simple Life”, “Keeping Up with the Kardashians” y “Total Divas”.

Nithya Raman

La membro del Concejo Municipal de Los Ángeles dio la sorpresa a propios y extraños, entre ellos a Karen Bass, al anunciar su participación en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles a unas horas de vencer la fecha límite para la inscripción de candidaturas.

Nithya Raman se postuló como candidata a la alcaldía en la última hora. Crédito: Richard Vogel | AFP / Getty Images

De acuerdo con el resultado de algunas encuestas, Nithya Raman se ha posicionado con un alto porcentaje entre las preferencias de los votantes activos de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Nithya Raman: ‘Quiero un Los Ángeles donde la gente pueda construir sus sueños’

A pesar del poco tiempo que ha durado su campaña, Raman, casada con un productor de Hollywood, ha logrado recibir el apoyo y las donaciones por parte de personas de renombre.

Entre las personalidades que han contribuido con sus aportes para el proyecto de Raman se encuentran:

Jon Favreau : exdirector de redacción de discursos del presidente Barack Obama.

: exdirector de redacción de discursos del presidente Barack Obama. Vera “Mindy” Kailing : actriz y escritora (Raman habló en la ceremonia de develación de la estrella de Kailing en el Paseo de la Fama de Hollywood).

: actriz y escritora (Raman habló en la ceremonia de develación de la estrella de Kailing en el Paseo de la Fama de Hollywood). Adam Scott : actor de “Severance” y “Parks and Recreation”

: actor de “Severance” y “Parks and Recreation” Michael Schur : creador de “Parks and Recreation” y “Brooklyn Nine-Nine”.

: creador de “Parks and Recreation” y “Brooklyn Nine-Nine”. Chris Lloyd : creador de “Modern Family”

: creador de “Modern Family” Paul Scheer. actor y comediante.

Sigue leyendo:

· Karen Bass lidera preferencias para alcaldía de Los Ángeles, pero su aprobación es negativa

· Inicia la campaña de reelección de la alcaldesa Bass en Los Ángeles

· Los Ángeles reporta la menor tasa de homicidios desde 1966