Centros de votación en Los Ángeles abren para elecciones primarias

Desde este sábado 23 de mayo están disponibles 122 centros de votación en el condado de Los Ángeles para las elecciones primarias de California del 2 de junio.

Los centros de votación permanecerán abiertos, en un horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., para que los residentes acudan personalmente a emitir su voto, así como para el registro de votantes y la entrega de las boletas que se recibieron por correo.

Starting today, Vote Centers are open daily from 10 AM–7 PM through June 1. On Election Day, hours extend to 7 AM–8 PM.

Find your nearest Vote Center at https://t.co/PUcdMNl7Lt or check your voter mailer. Vote early! #VoteCenters #LAVotes pic.twitter.com/91CNmKz9ni — Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk (@LACountyRRCC) May 23, 2026

Aquellos residentes elegibles que todavía no se hayan registrado pueden acudir al centro de votación más cercano a su domicilio para completar un registro condicional y emitir su voto.

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Después de que los funcionarios validen el registro a través de la base de datos estatal, la boleta emitida con el voto del residente respectivo será procesada al igual que todas las demás, aseguraron las autoridades.

En el condado de Los Ángeles, los funcionarios electorales instaron a los votantes a revisar sus boletas de forma detenida y a entregar sus papeletas de forma anticipada, destacando que incluyen un gran número de contiendas y candidatos.

Para estas elecciones, los votantes también pueden utilizar la boleta de muestra interactiva disponible en el sitio web del Secretario del Condado de Los Ángeles, en este enlace, como una herramienta opcional.

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Con este recurso, los electores pueden marcar sus preferencias en sus teléfonos inteligentes o computadora y, posteriormente, transferirlas a un dispositivo de marcado de boletas en un centro de votación.

En las contiendas que tienen registrados muchos candidatos, el dispositivo de marcado de boletas muestra a la vez cinco candidatos. En estas opciones, los votantes deben seleccionar el botón “Más” para ver la lista completa.

Para conocer la lista completa de los centros de votación y encontrar en un mapa el más cercano a su domicilio, puede ingresar en este enlace.

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En las primarias del 2 de junio, las boletas incluyen las contiendas para gobernador, otros siete cargos estatales, cuatro escaños de la Junta de Equidad, los 52 escaños congresionales de California, 20 de los 40 escaños del Senado estatal y los 80 escaños de la Asamblea.

Los dos candidatos en las contiendas locales y estatales avanzarán a las elecciones generales de noviembre, independientemente de su partido.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría en las contiendas locales y del condado, los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre.

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