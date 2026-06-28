Scott Wiener, senador que aspira a suceder a Nancy Pelosi, fue agredido durante un evento gay

Scott Wiener, senador estatal por el Distrito 11 de la legislatura por California y quien aspira a suceder a su compañera de partido Nancy Pelosi, dio a conocer que fue agredido durante un evento gay.

A través de un extenso mensaje compartido en la plataforma social X, señaló que mientras asistía a una marcha por los derechos de las personas transgénero en San Francisco, California, un grupo de individuos molestos con él, comenzó a rodearlo y a agredirlo física y mentalmente.

“Mientras caminaba por Dolores Park para participar en un servicio de Shabat del Orgullo dirigido por personas trans en relación con la marcha trans, un grupo de personas comenzó a gritarme, corrió hacia mí, me rodeó y comenzó a acosarme, tanto verbal como físicamente, incluyendo contacto físico”, escribió.

Scott Wiener declaró abiertamente ser miembro de la comunidad LGBT. (Credito: Jeff Chiu / AP)

De acuerdo con Wiener, el motivo detrás del incidente en que se vio involucrado podría estar relacionado con el hecho de que en el sitio web de su campaña política se menciona su inclinación hacia la idea de crear un Estado palestino y además describe las acciones del gobierno israelí en Gaza como genocidio.

Ambas ideas parecen no haber sido del agrado de un sector de civiles que simpatizan con los planeas de la nación judía y, en consecuencia, pretendían agredir al senador.

En un video que circula en internet, se muestra a Weiner caminando por un parque rodeado de un grupo de personas que, además de gritarle blasfemias, se esmeran en hacerle gestos obscenos mientras lo acusaban de “traicionar a los gays”.

“Fueron tan agresivos física y verbalmente que me fue imposible permanecer en el parque a salvo. Por lo tanto, me fui del parque y, por primera vez, no participé en la marcha trans”, señaló el político de raíces judías.

Cabe señalar que Weiner se encuentra inmerso en una competencia con Connie Chan, supervisora de San Francisco, para definir quién podrá suplir a la experimentada y poderosa Nancy Pelosi.

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