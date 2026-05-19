Nancy Pelosi respalda a una de sus colegas nacida en Hong Kong para reemplazarla en el Congreso

La demócrata Nancy Pelosi se decantó por Connie Chan, una de sus colegas nacida en Hong Kong, para que sea quien ocupe su cargo en el 11º distrito congresional de California una vez que se retire.

A principios de noviembre del año pasado, la expresidenta de la Cámara de Representantes anunció que después de 37 años no buscaría la reelección en el Congreso.

“No ha habido mayor honor para mí que pararme en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo por la gente de San Francisco’. Realmente he amado servir como su voz en el Congreso, y siempre he honrado la canción de San Francisco, ‘Señor, hazme un instrumento de tu paz’, el himno de nuestra ciudad. Es por eso que quiero que ustedes, mis compañeros de San Francisco, sean los primeros en saberlo. No buscaré la reelección al Congreso”, expresó en un video ´publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Connie Chan se desempeñaba como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco. (Crédito: Jeff Chiu / AP)

A partir de ese momento surgió la interrogante sobre quién sería la encargada de recibir su respaldo para reemplazarla, pues el poder político que ostenta es sumamente elevado, esto en gran parte por hasta hoy haber sido la primera y única mujer en haber fungido como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Así que, siguiendo la misma ruta, mediante otro video compartido ahora en Instagram, la demócrata originaria de Baltimore se inclinó por apoyar a Connie Chan, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, como su posible sucesora para representar a dicha ciudad en la cámara baja.

“Conozco y amo este distrito. Conozco el Congreso y conozco a Connie. Me enorgullece respaldar a la demócrata Connie Chan y les pido que se unan a mí para elegirla al Congreso. Gracias”, mencionó.

En respuesta, la mujer que antes de arribar a Estados Unidos vivió algunos años en Taiwán recordó la odisea experimentada hasta llegar a introducirse en la arena política después de varios años.

“Recuerdo haber visto San Francisco por primera vez cuando tenía 13 años. No hablaba ni una palabra de inglés, pero había oído que era una ciudad santuario donde todo era posible.

Recibir el respaldo de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para sucederla en el Congreso, me confirma que es cierto. Esa es San Francisco y esa es la ciudad por la que luchamos”, mencionó la demócrata de 47 años en otro video publicado en su sitio web de campaña y redes sociales.

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