Nancy Pelosi reconoce sentirse incomoda por haber sido apodada como “La Madrina”

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara Baja, admitió sentirse incomoda al darse cuenta que algunos de sus detractores la apodaron como “La Madrina”, esto en alusión a la influencia que ejerce entre los políticos demócratas.

De hecho, a la mujer de 84 años se le acredita, sin tener pruebas, de haber ordenado generar una campaña entre los miembros de su partido para obligar a Joe Biden a poner fin a su campaña en un momento en que la mayoría de los resultados de las encuestas lo colocaban como posible perdedor de las elecciones, esto después de la terrible exhibición proyectada en el debate presidencial.

Durante una ponencia organizada por el portal Político, como parte de las actividades llevadas a cabo en la Convención Nacional Demócrata que se efectuó en Chicago, la demócrata originaria de Baltimore fue cuestionada sobre el mote que alguien, en medio del anonimato, decidió ponerle.

“No me gusta en absoluto. No me gusta que la gente haga pins y los reparta como si fueran un regalo. No me hace gracia“, expresó.

Nancy Pelosi llevaba décadas ligadas a la política estadounidense. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

El malestar de Pelosi se debió a que en el estadio donde se realizó la convención demócrata, algunos de los asistentes lucían pins y plaquitas con la frase escrita “The Godmother” (La Madrina).

Dicha frase surge como una parodia al título de la novela escrita por Mario Puzo donde cuenta la vida de Vito Corleone, el gánster que presuntamente se encargaba de organizar a las familias italianas dedicadas al crimen en Estados Unidos.

De ahí es que los detractores de Nancy Pelosi tomaron la idea para representarla como una poderosa mujer que presuntamente, detrás de escena, mueve los hilos de la política estadounidense, algo que para nada le causa gracia.

Es de llamar la atención que, en su momento, la experimentada demócrata defendió a capa y espada a Joe Biden e incluso lo invitó a no tenerle miedo a presentarse como un candidato viejo, pues aseguraba que en su experiencia radica el valor de la visión política que vendía.

Sin embargo, desde que concluyó la campaña del presidente en funciones, el 21 de julio, no se le ha vuelto a ver cerca de Pelosi ni tampoco se le ha escuchado emitir una sola palabra sobre su persona, lo cual es interpretado por muchos como una ruptura entre ambos.

Sigue leyendo:

• Nancy Pelosi afirma que el Partido Republicano se ha convertido en una secta

• Nancy Pelosi afirma que Trump regresa al Capitolio con la misión de desmantelar la democracia

• Surge video comprometedor de Nancy Pelosi ligado a los disturbios en el Capitolio